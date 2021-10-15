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إزالة 17 حالة تعد على أراضي زراعية ومنافع الري بمدينة الأقصر

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إزالة 17 حالة تعد على أراضي زراعية ومنافع الري بمدينة الأقصر إزالة 17 حالة تعد على أراضي زراعية ومنافع الري بمدينة الأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ المرحلة الثانية من الموجة 18 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وقام مجلس مدينة الأقصر، بقيادة العميد طارق لطفي رئيس المدينة، بالتنسيق مع المهندس محمد حسين علي مدير هندسة الموارد المائية والري بالأقصر، بتنفيذ عدد 17 قرار إزالة على مساحة 1761 م بمنطقة نجع الترعة بحي شرق وتمت الإزالة حتى مستوي سطح الأرض.

ونفذت الحملة بالتنسيق مع قسم شرطة الأقصر تحت إشراف الرائد سعيد شبل نائب مأمور القسم، والرائد أحمد جادو رئيس مباحث القسم، والنقيب محمود رجب رئيس وحدة الضبط، وأشرف الشاطر مسؤول قسم الإزالات بالبندر، وبمعاونة حسام العمدة رئيس حي شرق، واحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية بمجلس مدينة الأقصر، وفتحي يوسف حسن مدير حملة المعدات الثقيلة.

المصرى اليوم

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