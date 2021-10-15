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مدافع منتخب الشباب : سعيد بضمي لقائمة بيراميدز الافريقية

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مدافع منتخب الشباب : سعيد بضمي لقائمة بيراميدز الافريقية مدافع منتخب الشباب : سعيد بضمي لقائمة بيراميدز الافريقية

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عبر عبد الرحمن صميدة مدافع نادي بيراميدز ولاعب منتخب الشباب مواليد ٢٠٠٣ عن سعادته بوجوده ضمن قائمة الفريق في رحلة تنزانيا وضمه للقائمتين الأفريقية والمحلية، مشيرا إلى أنه يفخر بوجوده ضمن مجموعة من أفضل اللاعبين في يساعدونه في تقديم أفضل ما لديه ويتعلم منهم ويكتسب الخبرات.

وشدد صميدة على أنه يعلم جيدا أن فرصة اللعب في ظل وجود مجموعة مميزة من النجوم في خط الدفاع تعتبر صعبة للاعب شاب ولكنه يثق كثيرا في إمكانياته كما أن زملائه اللاعبين يدعمونه بشدة ويساعدونه ويقدمون له النصائح والخبرات، كما أن المدير الفني إيهاب جلال يدعمه ويحفزه لتقديم أفضل ما لديه، ولا يفرق في المعاملة رغم كونه صغير السن وهو ما يعطيه الحافز ليكون تحت أمر الجهاز الفني في أي وقت.

وشدد صميدة، علي صعوبة مباراة عزام التنزاني في بداية مشوار الكونفدرالية ولكن بيراميدز هدفه المنافسة على اللقب والتتويج بها، مؤكداً علي ان الخبرات الموجودة في بيراميدز، قادرة علي قيادته نحو منصة التتويج.

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