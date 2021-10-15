أخبار عاجلة

1200 سائح يشاهدون ظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني -
الإسماعيلي يغلق باب انتقال لاعبه إلى الأهلي ويتفق معه علي التجديد رسميا -
بيراميدز يفقد نجم الفريق لمدة شهر -
انقلاب واستقالات في لجنة الحكام .. والسيد: التعامل مع الحكام غير لائق -
الأمن العام يرصد مخالفات للذوق العام في افتتاح موسم الرياض -
حازم فتوح : نصحت أوباما بعدم الانتقال للأهلي لهذا السبب -
الأهلي يطلب ضم حمدي النقاز .. ووكيل اللاعب يكشف التفاصيل -
أحمد دياب: نخطط لاختيار أفضل لاعب في كل مباراة .. وهذه حقيقة تغيير عدد اللاعبين الأجانب -
«زي النهارده» اختطاف الطائرة التي تقل زعماء ثورة الجزائر 22 أكتوبر 1956 -
«زي النهارده» وفاة الرسام الفرنسى سيزان 22 أكتوبر 1906 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مواعيد الصلاة في اليوم الجمعة 15-10-2021

Print
مواعيد الصلاة في مصر اليوم الجمعة 15-10-2021 مواعيد الصلاة في اليوم الجمعة 15-10-2021

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت هئية المساحة المصرية جدول مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 15-10-2021 في عدد 78 مدينة مصرية.

ويقوم المسلمون بأداء عدد 5 من الصلوات المفروضة يوميًا على المسلمين.

وتقام اليوم صلاة الجمعة يوم الجمعة من كل أسبوع بدلاً من صلاة الظهر.

ويشترط أن تؤدي صلاة الجمعة فى جماعة، ويسبق الصلاة المكونة من ركعتين خطبة الجمعة.

وتؤدي صلاة الظهر 4 ركعات بدلاً من صلاة الجمعة فى حالة عدم توافر شروط صلاة الجماعة لصلاة الجمعة.

وتبدأ صلوات المسلمين بأداء صلاة الفجر ثم الظهر ويليهما صلاة العصر ثم صلاة المغرب ثم صلاة العشاء.

تسطيع مواعيد صلاة الجمعة ومواعيد الأذان لصلوات اليوم الجمعة 15-10-2021، من خلال الضغط على رابط مواقيت الصلاة في جميع مدن مصر.

مسجد الحسين - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
خبير جيولوجيا المياه يكشف موعد وصول غاز بركان لا بالما مصر (التفاصيل)

خبير جيولوجيا المياه يكشف موعد وصول غاز بركان لا بالما مصر (التفاصيل)

موعد مباريات الدوري المصري الموسم الجديد والقنوات الناقلة

موعد مباريات الدوري المصري الموسم الجديد والقنوات الناقلة

تذبذب ومخاوف .. أسعار الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021

تذبذب ومخاوف .. أسعار الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021

قرار جديد من ليفربول تجاه منتخب مصر بسبب غياب صلاح

قرار جديد من ليفربول تجاه منتخب مصر بسبب غياب صلاح