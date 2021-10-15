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نشرت هئية المساحة المصرية جدول مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 15-10-2021 في عدد 78 مدينة مصرية.

ويقوم المسلمون بأداء عدد 5 من الصلوات المفروضة يوميًا على المسلمين.

وتقام اليوم صلاة الجمعة يوم الجمعة من كل أسبوع بدلاً من صلاة الظهر.

ويشترط أن تؤدي صلاة الجمعة فى جماعة، ويسبق الصلاة المكونة من ركعتين خطبة الجمعة.

وتؤدي صلاة الظهر 4 ركعات بدلاً من صلاة الجمعة فى حالة عدم توافر شروط صلاة الجماعة لصلاة الجمعة.

وتبدأ صلوات المسلمين بأداء صلاة الفجر ثم الظهر ويليهما صلاة العصر ثم صلاة المغرب ثم صلاة العشاء.

تسطيع مواعيد صلاة الجمعة ومواعيد الأذان لصلوات اليوم الجمعة 15-10-2021، من خلال الضغط على رابط مواقيت الصلاة في جميع مدن مصر.