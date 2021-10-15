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نيقولا معوض وزوجته يتألقان على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي

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نيقولا معوض وزوجته يتألقان على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي نيقولا معوض وزوجته يتألقان على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي

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تألق النجم نيقولا معوض مع زوجته على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي، وخطف الثنائي الأنظار ببدلة بيضاء من تصميم مؤمن عوض، وستايلست كريم فضل، أما زوجته فقد ظهرت للمرة الأولى على السجادة الحمراء بفستان أسود أنيق ومميز من تصميم زهير مراد.

وحاليًا يستعد نيقولا لتصوير فيلم الرعب «جدران»، للمنتج ياسر صلاح والمخرج محمد بركة ومن تأليف أحمد الدهان وهيثم الدهان، ويشارك نيقولا في بطولة الفيلم النجمة درة، يأتي ذلك بعد النجاح الذي حققه فيلم «ماكو» في أولى تجارب نيقولا معوض بالسينما المصرية، وقد حقق الفيلم نجاحًا جماهيريًا على منصات التواصل الاجتماعي، وتجاوزت إيراداته الـ 15 مليون جنيه مصري، كما يُعرض للنجم في الفترة الحالية مسلسل«ع الحلوة والمرة»، والذي تصدّر تريند منصة شاهد vip لأكثر من مرة خلال عرضه.

وقد انتهى نيقولا مؤخرًا من تصوير دوره في الفيلم الأميركي للمخرج الكبير لجورج ميلر، الحائز على أوسكار، والذي قدم الكثير من الأفلام المهمة مثل Mad Max وThe Witches of Eastwick وHappy Feet.«ويعتبر نيقولا هو الممثل العربي الوحيد المشارك في الفيلم ومن المقرر عرضه إما في نهاية العام أو بداية العام المقبل، كما انتهى أيضًا من تصوير الفيلم الأمريكي His Only Son في الولايات المتحدة، وينتظر إطلاقه قريبًا.

المصرى اليوم

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