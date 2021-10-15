بسبب تسرب غاز البوتاجاز .. إصابة ٥ من أسرة واحدة في حريق بمنزلين بسوهاج

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أصيب اليوم ٥ أشخاص من أسرة واحدة بحروق من الدرجات المختلفة، على إثر حريق نشب في منزلهم وأمتد لمنزل مجاور بدائرة مركز دار السلام في شرق محافظة سوهاج، وجرى إخماد الحريق ورجحت المعاينة الأولية نشوبه بسبب تسرب الغاز من أسطوانة بوتاجاز مع وجود مصدر حرارى.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا بالحريق من مأمور مركز شرطة دارالسلام، فانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، وضباط المركز، وقوات إدارة الحماية المدنية، وتبين من المعاينة والفحص، نشوب الحريق في منزل ملك «بخيت. ش. ف» 30 سنة- عامل ويقيم بدائرة المركز، وامتد لمنزل مجاور ملك «إبراهيم. ش. ا» 65 سنة- عامل ويقيم بدائرة المركز، وتم الدفع بسيارتى إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده، ونتج عن ذلك إصابة كل من: مالك المنزل الأول بحروق من الدرجة الثالثة متفرقة بالجسم، ووالدته «نوال. ف. ز» 58 سنة- ربة منزل وتقيم بذات الناحية بحروق بالوجه واليدين، ونجلتيه «جني» 5 سنوات بحروق من الدرجة الثالثة بالأطراف والوجه، ومرستو البالغة من العمر ثمانية أشهر بحروق من الدرجة الثالثة بالأطراف والوجه، وزوج شقيقته «روبيل. ع. ر» 29 سنة- عامل ويقيم بذات الناحية بحروق في الساقين، وجرى نقل المصابين إلى مستشفي سوهاج الجامعي عدا الأخير تم حجزة بالمستشفي المركزي.

ورجحت المعاينة أن يكون سبب الحريق تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز في وجود مصدر حراري بمنزل الأول، ونتج عن الحريق أحتراق المنقولات المنزلية بالمنزلين، وتحرر بالحريق المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.