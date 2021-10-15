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يُقام اليوم الجمعة عدد 8 مبارايات هامة فى تصفيات أمريكا الجنوبية للتأهل لكأس العالم لكرة القدم، ودوري أبطال أفريقيا، والدوريات الألماني والفرنسي والتركي والبلجيكي.

ويشهد اليوم الجمعة إقامة 3 مباريات فى إطار تصفيات قارة أمريكا الجنوبية فى كأس العالم، ومباراة فى تصفيات دوري أبطال أفريقيا، ومباراة واحدة فى كل من الدوريات الألماني والفرنسي والتركي والبلجيكي.

ومن أهم تلك المباريات اليوم هى مباراة باريس سان جيرمان فى الدوري الفرنسي وأمازلو ومازيمبي فى بطولة أبطال أفريقيا.

نستعرض أهم المباريات ضمن جدول مباريات اليوم الجمعة.

جدول مواعيد مباريات تصفيات كأس العالم – أمريكا الجنوبية

مباراة البرازيل × أوروجواي – الساعة 2.30 صباحًا - beIN Sports 2 HD Premium .

مباراة تشيلي × فنزويلا – الساعة 2 صباحًا - beIN Sports 3 HD Premium .

مباراة الأرجنتين × بيرو – الساعة 1.30 صباحًا - beIN Sports 1 HD Premium .

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا

مباراة أمازلو × مازيمبي – الساعة 5 مساءًا.

جدول مواعيد مباريات الدوري الألماني

مباراة هوفنهايم × كولن - الساعة 20.30 مساءًا.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

مباراة باريس سان جيرمان × أنجيه – الساعة 9 مساءًا.

جدول مواعيد مباريات الدوري التركي

مباراة اسطنبول باشاك شهير × بشكتاش - الساعة 7 مساءًا.

مواعيد مباريات الدوري البلجيكي

كلوب بروج × كورتريك – الساعة 8.45 صباحًا.

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