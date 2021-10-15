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لرقصها على الريد كاربت.. مايان السيد تتصدر التريند في افتتاح الجونة السينمائي

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لرقصها على الريد كاربت.. مايان السيد تتصدر التريند في افتتاح الجونة السينمائي لرقصها على الريد كاربت.. مايان السيد تتصدر التريند في افتتاح الجونة السينمائي

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شاركت الفنانة الشابة مايان السيد في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي أمس.

وظهرت مايان بفستان جذاب من اللون النبيتي بتصميم كب مميز من منطقة الكتفين وبفتحة من منطقة الساق واختارت حذاء باللون الأسود من الجلد..وعلى الريد كاربت ظهرت مايان السيد وهي ترقص بطريقة عفوية كعادتها..تفاعلا مع أجواء الافتتاح.

وقبلها ظهرت مايان السيد وهي تستعد للحفل من غرفتها بفندق إقامتها وهي ترتدي البرنص وتضع الماكياج..لتتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.

وانطلقت فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي أمس، وتنتهي 22 من أكتوبر الجاري بمشاركة عدد كبير من النجوم منهم يسرا، عضو اللجنة الاستشارية، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، نجلاء بدر روجينا، أشرف عبدالباقي، ريهام عبدالغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي.

المصرى اليوم

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