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المملكة تؤكد أنها تتابع باهتمام الأحداث الجارية في لبنان وتعرب عن أملها في استقرار الأوضاع فيها بأسرع وقت

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المملكة تؤكد أنها تتابع باهتمام الأحداث الجارية في لبنان وتعرب عن أملها في استقرار الأوضاع فيها بأسرع وقت المملكة تؤكد أنها تتابع باهتمام الأحداث الجارية في لبنان وتعرب عن أملها في استقرار الأوضاع فيها بأسرع وقت
في بيان لوزارة الخارجية

المملكة تؤكد أنها تتابع باهتمام الأحداث الجارية في لبنان وتعرب عن أملها في استقرار الأوضاع فيها بأسرع وقت

أوضحت وزارة الخارجية أن المملكة العربية تتابع باهتمام الأحداث الجارية في الجمهورية اللبنانية، وتعرب عن أملها في استقرار الأوضاع فيها بأسرع وقت، وتؤكد الوزارة وقوف المملكة التام وتضامنها مع الشعب اللبناني الشقيق.
وتتطلع المملكة إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام بإنهاء حيازة واستخدام السلاح خارج إطار الدولة وتقوية الدولة اللبنانية لصالح جميع اللبنانيين دون استثناء، فالشعب اللبناني الشقيق يستحق استقراراً في وطنه ونماءً في اقتصاده وأمناً يبدد الإرهاب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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