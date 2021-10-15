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المالية: تثبيت «فيتش» لتصنيف مصر للمرة الثالثة عند «+B» خلال «كورونا» يجسد قوة الاقتصاد
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الخميس 21 أكتوبر 2021 10:54 صباحاً
رئيس الوزراء يستعرض مع وزير المالية دليل أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
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الخميس 21 أكتوبر 2021 10:54 صباحاً
تعيين رؤساء أقسام جدد بكليات جامعة بنها
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الخميس 21 أكتوبر 2021 10:54 صباحاً
"مدينة المستقبل" يعلن إطلاق المرحلة الرابعة من الحجوزات
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الخميس 21 أكتوبر 2021 10:46 صباحاً
لبنان.. شاهد كيف يذهب هذا المعلم إلى المدرسة
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الخميس 21 أكتوبر 2021 10:46 صباحاً
"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح نشطة على منطقة جازان
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الخميس 21 أكتوبر 2021 10:46 صباحاً
فيديو صادم.. لحظة وقوع الانفجار الهائل في الصين اليوم
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الخميس 21 أكتوبر 2021 10:46 صباحاً
تعاون بين "عقارات الدولة" و"الأوقاف" لتعزيز الاستفادة من نظام المعلومات الجغرافية
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الخميس 21 أكتوبر 2021 10:46 صباحاً
شرطة مكة تعلن القبض على 5 أشخاص ومقيمة تورطوا في قضايا انتحال صفة رجال الأمن والسطو على منازل
-
الخميس 21 أكتوبر 2021 10:46 صباحاً
إنفوجراف.. تعرف على "تطور حجم سكان مجلس التعاون في 5 سنوات"
-
الخميس 21 أكتوبر 2021 10:46 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
تورتة أفشة خمس أدوار وعليها ورد ونجوم الكرة والفن يحيطون عريس "القاضية"
فيديو
فيديو اليوم السابع
الجمعة 15 أكتوبر 2021 05:17 صباحاً
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