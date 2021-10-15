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رزاق سيسيه يكشف كواليس رحيله عن

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رزاق سيسيه يكشف كواليس رحيله عن الزمالك رزاق سيسيه يكشف كواليس رحيله عن

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أكد الإيفواري رزاق سيسيه، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي للزمالك، أنه واجه ظروف صعبة، بعد انضمامه للفريق الأبيض منذ 4 سنوات قادمًا من نادي أسوان.

وقال سيسيه في تصريحات تليفزيونية :«بعد انضمامي للزمالك، كانت هناك مشكلة في التعاقد بين النادي الأبيض وأسوان، والفريقان قاما بمصادرة جواز سفري، وكانت هناك مشكلة كبيرة، واستمرينا لمدة شهر نحل هذه المشكلة».

وأضاف «بعد ذلك كنت لا أشارك بشكل أساسي مع ، حيث كان لا يدفع بي المدير الفني في بعض المباريات الهامة، وكنت أشارك في دقائق معدودة خلال بعض المباريات، وهو ما لم يساعدني على اظهار امكانياتي الحقيقية».

وتابع : «المدير الفني طلب مني تغيير مركزي من المهاجم إلى الجناح الأيسر، وأنا لا أجيد سوى اللعب في مركز المهاجم الصريح، لتتعقد الأمور بعد ذلك، لذلك قررت الرحيل عن النادي في شهر يناير، وانتقلت الاتحاد السكندري واستطعت أن أعبر عن نفسي».

المصرى اليوم

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