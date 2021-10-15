رئيس وزراء اليمن يكشف عن حجم الدين الخارجي

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قال الدكتور معين عبدالملك، رئيس وزراء اليمن، إن عام 2020 كان من الممكن أن يكون عام انهيار للدولة اليمنية، بسبب أن الوضع الحكومي كان شبه مشلول، وكان لدينا عائدات بسيطة من النفط الخام، وأيضًا تداعيات جائحة كورونا.

وأضاف الدكتور معين عبدالملك، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الخميس، أن اليمن كانت في وضع صعب ولكنها صمدت، لافتًا إلى أن دين اليمن الخارجي في مستويات متدنية، حيث بلغ 7 مليار دولار.

وتابع: وعلى مقدرات اليمن فتح أيدينا مع أشقائنا في دول الخليج ومصر وعدد كبير من الدول، لافتًا إلى أنه لدينا فرص في وصول البضائع بشكل أفضل، واستغلال الموانئ، واستثمار الغاز في الطاقة، حيث أن احتياجات اليمن الآن ليست بالحجم الكبير، مؤكدًا أن العالم لن يتخلى عن اليمن ومساعدة أبنائه، ولكن إذا انهار الوضع لمؤسسات اليمن سيتم دفع عشرات المليارات ولن تعيد الوضع لما هو عليه.

وأوضح أنه إذا حدث انهيار لليمن سيكون من الصعب البناء عليه مجددًا وسيأخذ وقت كبير، مشيرًا إلى أن ميزان المدفوعات باليمن يحتاج إلى مليار ونصف المليار دولار، ويعد هذا المبلغ من أجل إصلاحات للدولة اليمنية في بعض السلع خاصة في مسألة الوقود.

ولفت إلى أن هناك تضخم عالمي خاصة مع ارتفاع أسعار الوقود، وهذا سيؤثر على اليمن بشكل كبير بسبب وضعها الاقتصادي الصعب، مع انهيار العملة الوطنية، منوهًا بأن اليمن بطبيعته وحدة سياسية متكاملة، وما يحدث الآن أن جميع اليمنيين يدركون أن مسارات الحل ليست صعبة.