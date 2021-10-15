أخبار عاجلة

«الخطيب قال أنا مش شايف» .. كواليس أزمة رئيس الأهلي الصحية -
مصادرة 70 شيشة وتحرير 565 محضرًا في حملة إشغالات مكبرة بالخانكة (صور) -
أخر تطورات غلق شارع الهرم ومطلع كوبرى الساحل وخطة كاملة للتحويلات المرورية اللازمة -
من أمام منزل إحدى ضحايا حادث الميكروباص بالمنيا ..ماتت مع والدها وأبنائها -
فيديو يوثق إحراق نساء "داعش" الأوروبيات لخيم في مخيم روج شرقي سوريا -
فتح ملف «السياحة الشتوية» في اجتماع ضم الوزير والبرلمان والغرف (تفاصيل) -
صرف دفعة جديدة من تعويضات المنازل بالشيخ زويد بقيمة 1.2 مليون جنيه -
الدوري الأوروبي (مجموعات / جولة 3): برنامج مباريات اليوم الخميس -
"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح نشطة على منطقة جازان -
فيديو صادم.. لحظة وقوع الانفجار الهائل في الصين اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تعرف علي استعدادات السياحة المصرية للمشاركة في بورصة لندن

Print
تعرف علي استعدادات السياحة المصرية للمشاركة في بورصة لندن تعرف علي استعدادات السياحة المصرية للمشاركة في بورصة لندن

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اليوم الخميس الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اجتماعاً موسعاً لمناقشة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالمشاركة المصرية في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة WTM) World travel Market 2021) والتي ستنطلق فعالياتها في نوفمبر المقبل بالعاصمة البريطانية لندن بمشاركة عدد كبير من مختلف دول العالم ، وممثلي كبرى منظمي الرحلات وشركات الطيران العالمية واتحادات السياحة الدولية.

حضر الاجتماع نائب الوزير لشئون السياحة، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومساعدي الوزير لكل من التنشيط السياحي، والشئون الفنية، والترويج.

وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من الأفكار الخاصة بتصميمات الجناح المصري المشارك بهذه البورصة بما يتفق مع ما تتضمنه الاستراتيجية الاعلامية للترويج السياحي لمصر فيما يخص المشاركة في المعارض السياحية الدولية.

كما تم مناقشة طبيعة ونوعية المحتوي الدعائي التى سيتم الاستعانة به في المعرض من أفلام ومواد دعائية تبرز تنوع المقصد السياحي المصري والأنماط السياحية المختلفة الموجودة به.

تجدر الإشارة إلى أن تشارك سنويًا ممثلة فى وزارة السياحة والآثار فى هذا المعرض الهام لكونه من أهم المعارض السياحية الدولية وأحد أهم التجمعات المهنية لشركاء المهنة في صناعة السياحة حيث يشارك بها أهم صناع القرار السياحى حول العالم وكبـرى منظمى الرحلات ووكلاء السياحة والسفر من مختلف دول العالم، وتحظى بحضور الكثير من الزائرين المهتمين والمتخصصين فى مجال السياحة والسفر، وذلك إلى جانب المشاركة الجماهيرية والإعلامية الكبيرة خلال فترة انعقاد المعرض.

جدير بالذكر أن المملكة المتحدة قامت برفع اسم مصر في أواخر سبتمبر الماضى من القائمة الحمراء للدول الممنوع السفر إليها من المملكة المتحدة في ظل تداعيات أزمة . كما استقبل مطار شرم الشيخ الدولى، في أوائل شهر اكتوبر الجاري، أولى الرحلات السياحية القادمة للمدينة من العاصمة البريطانية لندن.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ارتفاع عالمي .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021

ارتفاع عالمي .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021

حادث الدائري الأوسطي .. القصة الكاملة لمصرع 19 مواطنا في تصادم «تريلا وميكروباص» (فيديو)

حادث الدائري الأوسطي .. القصة الكاملة لمصرع 19 مواطنا في تصادم «تريلا وميكروباص» (فيديو)

تركيا تتهم.. هل بيان قمة مصر واليونان وقبرص عدائي؟

تركيا تتهم.. هل بيان قمة مصر واليونان وقبرص عدائي؟

مصرع موظف في حادث تصادم بشبين القناطر

مصرع موظف في حادث تصادم بشبين القناطر