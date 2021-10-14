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أكد أحمد عيد عبدالملك، نجم نادي الزمالك السابق، أن يوسف أوباما، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، يحتاج لبذل أقصى جهد له لكي يتواجد مع المنتخب الوطني الأول في الفترة المقبلة.

وقال أحمد عيد عبدالملك، في تصريحات تليفزيونية، :«يوسف أوباما، لاعب مميز للغاية ولديه إمكانيات كبيرة، ولكنه يحتاج لبذل أقصى جهد له لكي يتواجد مع المنتخب الوطني في الفترة المقبلة».

وأضاف :«للأسف أوباما لا يسخر كل إمكانياته للكورة، فهو يظهر بمستوى مميز في 3 مباريات ويريح 4 مباريات»، مؤكدًا : «اللاعب يحتاج الاستمرارية في تقديم مستوى مميز لكي يكون له دور مع المنتخب».

وتابع :«أوباما أقصى طموح له هو تواجده في نادي الزمالك ومشاركته بشكل أساسي مع الفريق»، مؤكدًا : «أوباما، يجب أن يضغط على نفسه في الفترة المقبلة».