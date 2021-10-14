محمد رمضان يحيي « الأفتر بارتي » بـ فعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021

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يحيي الفنان محمد رمضان حفل « الأفتر بارتي » بعد افتتاح فعاليات مهرجان الجونة السينمائى بأغنيته الجديدة « جو البنات » بصحبة النجم العالمي من أصل مغربي ريد وان، والملحن المغربي نعمان بلعياشي، وهي تجمع في كلماتها ما بين اللهجة المصرية والمغربية، بالإضافة إلى كلمات باللغة الإنجليزية، وتم طرحها على جميع المنصات السمعية، على أن يتم طرح الفيديو كليب المصور الخاص بها خلال الأيام المقبلة، وفقا لما أعلنه «رمضان» في منشور عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، قائلا: «أغنية جو البنات الأغنية الرسمية لمهرجان الجونة دلوقتي على جميع المنصات السمعية.. والكليب بعد أيام قليلة…ثقة في الله نجاح».

كان الفنان محمد رمضان، ظهر منذ قليل بـ فعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، مرتديا بدلة ذهبية اللون تتناسق وسيارته اللمبورجيني والتي وصل بها إلي الريد كاربت بـ مهرجان الجونة السينمائي.

يذكر أنه انطلق منذ قليل من مساء اليوم، الخميس، حفل مهرجان الجونة السينمائى في دورته الخامسة لعام 2021، ومن المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان حتى يوم 22 من الشهر الجاري.

ويعرض فعاليات افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائى على قناة ON E بشكل حصري. ويشهد حفل الافتتاح، تكريم الفنان أحمد السقا بجائزة الإنجاز الإبداعي عن مسيرته الفنية، ودوره الكبير في رفع مستوى أعمال الحركة في السينما المصرية.

ويشهد فعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021 حضور كوكبة من الشخصيات العامة والنجوم والفنانين، في مقدمتهم القائمين على المهرجان: نجيب ساويرس، سميح ساويرس، انتشال التميمي، بشرى، أمير رمسيس، عمر الحمامصي، عمرو منسي، أمل المصري، ومن نجوم الفن: يسرا، دينا الشربيني، منة شلبي، أروى جودة، محمد قبلاوي.

ويتنافس على جوائز الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي 16 فيلما روائيا طويلا و23 فيلما قصيرا و10 أفلام وثائقية. ويعرض خارج المسابقة 20 فيلما مهما بتوقيع كبار صناع السينما العالمية.

واستطاعت إدارة المهرجان تجاوز أزمة الحريق المندلع ظهر أمس الأربعاء، في ساحة مسرح البلازا الذي يقام عليه حفل الافتتاح، بعد إعادة عمال مدينة الجونة بريق الواجهة المحترقة من قاعة المؤتمرات، بعد ساعات من اندلاعه لاستعادة جاهزية قاعة المهرجان لاستضافة حفل الافتتاح.