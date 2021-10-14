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قائدا المنطقة الشمالية الغربية و"المركز التكتيكي" يقلّدان "العميد العمري" رتبته الجديدة

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قائدا المنطقة الشمالية الغربية و"المركز التكتيكي" يقلّدان "العميد العمري" رتبته الجديدة قائدا المنطقة الشمالية الغربية و"المركز التكتيكي" يقلّدان "العميد العمري" رتبته الجديدة

قائدا المنطقة الشمالية الغربية و

قلّد قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء الركن "حسين بن سعيد القحطاني" في قيادة المنطقة الشمالية الغربية، وقائد المركز التكتيكي بالشمالية الغربية العميد الركن "سلطان بن خالد السبيعي"، صباح أمس، العميد "عبدالله بن علي العمري" رتبته الجديدة، وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بالموافقة على ترقية "العمري" لرتبة عميد.

وهنأ قائد المنطقة الشمالية الغربية وقائد المركز التكتيكي، العميد "العمري"، بتلك المناسبة، مؤكدين أن الترقية تعد حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين والمليك والوطن، فيما عبّر العميد "العمري" عن عظيم شكره وامتنانه للثقة الملكية الغالية التي مُنحت له.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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