★ ★ ★ ★ ★

القاهرة – مباشر: شهد عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر، والسفير أسامة بن أحمد نقلي، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون الثنائي بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية.

وأوضح بيان صحفي صادر، اليوم الخميس، أنه قام بالتوقيع على البرنامج كل من، المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والمهندس عبدالله بن محمد البدير، نائب وزير الشئون البلدية والقروية والإسكان.

كما شهد وزير الإسكان والسفير السعودى بالقاهرة، توقيع برنامج تعاون فى مجال الإسكان التعاوني، بين الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية.

وقام بالتوقيع على البرنامج الثاني كل من، حسام الدين مصطفى رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، والأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتجربة العميل وخدمة العملاء، ومستشار الوزير، والمشرف العام على الإدارة العامة للشراكات المؤسسية والتعاون الدولي.

وأكد عاصم الجزار، أن التعاون بين الدولة المصرية والمملكة العربية السعودية مفتوح فى كل المجالات، وخاصة فى مجال التنمية العمرانية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولى عهده الأمير محمد بن سلمان، ونظراً لمتانة ورسوخ العلاقات التاريخية بين البلدين.

ومن جانبه أكد السفير أسامة بن أحمد نقلي، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، أن البلدين، تشهدان نهضة كبيرة جداً، ولا سيما فى مجال التعمير والإسكان، وكلا البلدين له تجارب ناجحة فى هذا المجال.

وشدد، على أن هذا التعاون هو تعبير عن الإرادة القوية للقيادة السياسية الحكيمة فى البلدين، قيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولى عهده الأمير محمد بن سلمان، والرئيس عبدالفتاح السيسى، ورغبتهما فى تعميق العلاقات بين البلدين، وتوسيع مجالات التعاون فى مختلف المجالات.

وتشمل مجالات التعاون بين الجانبين في البرنامج الأول، تبادل الزيارات والخبرات الهندسية في مجال التشييد والبناء، حيث يتم الاتفاق على عقد اجتماعين بشكل نصف سنوي لمجموعة العمل المشتركة من الجانبين، على أن تعقد اجتماعاتها بالتناوب بين القاهرة والرياض.

وتكون مهمة هذا الاجتماع مناقشة استراتيجيات الإسكان والأنظمة المتبعة، وتعزيز سبل التعاون المشترك في مجال التشييد والبناء، وآليات الدعم، ومراكز البحوث، وأنظمة البناء الحديث المطبقة، وإعداد المؤشرات الإسكانية، والمخططات العمرانية، وتخطيط المدن الجديدة.

كما تشمل أيضاً، الاستثمار الإسكاني والمعارض والتطوير العقاري، بحيث يتم عقد معرض سنوي للتطوير العقاري في البلدين بالتناوب، ويقوم هذا المعرض بدعوة الشركات الكبرى الخاصة والأجهزة الحكومية، لعرض الفرص الاستثمارية في مجال التشييد والبناء على المستثمرين في البلدين.

ويتولى هذا المعرض بشكل أساسي الوصول إلى مستوى التنسيق في مجال التشييد والبناء، وتبادل المعلومات عن أبرز المشاريع العقارية والإسكانية في البلدين، ومعلومات المطورين المنفذين لتلك المشاريع، والتعريف بفرص الاستثمار والبنى التحتية، ولقاء المستثمرين والمطورين العقاريين، وتشجيع الشراكات في القطاع الخاص.

كما يتم التعاون فى إجراء بحوث علمية مشتركة، بحيث يتم تشكيل مجموعة عمل مصغرة من أعضاء مجموعة العمل المشتركة، تعمل على تبادل الأبحاث العلمية في هذا الصدد بين المراكز البحثية في مجال الإسكان والبناء، تتضمن تقنيات البناء الحديث، والتعامل مع البيانات الإسكانية الضخمة، واقتصاديات الإسكان، وأساليب التمويل المبتكرة في البلدين.

وتضمن مجالات التعاون بحسب برنامج التعاون فى مجال الإسكان التعاوني، رفع مستوى التنسيق وتبادل الخبرات والتعرف على التجارب فى المشروعات ومحاور الأنشطة التعاونية الناجحة التى يتم تنفيذها وإدارتها في كلا البلدين وفقا لأحدث النظم.

ومن المقرر، أن يتم التعاون فى المجالات التالية: اشتراطات التخطيط العمراني والتصميم الهندسي للمشروعات في مجال الإسكان التعاوني، وتطوير القوانين والتشريعات المنظمة لعمل عناصر منظومة الإسكان التعاوني، والتدريب وتأهيل الكوادر البشرية للعمل في وحدات ومؤسسات الإسكان التعاوني، وتبادل الخبرات في مجالات الأبحاث والدورات العلمية، والدعوة الى المؤتمرات الدولية والإقليمية التي يعقدها كلا الطرفين في جميع المجالات والأنشطة التعاونية.

كما يشمل التعاون أيضاً، تشجيع وتطوير الإسكان التعاوني وعقد الدورات التدريبية والبحث وتنمية قدرات الموارد البشرية العاملة به، وتشجيع المساهمة التعاونية في تحقيق اهداف التنمية المستدامة في الجوانب الاجتماعية والثقافية والبيئية.