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وزير الأوقاف: الاحتفال بالمولد النبوي وشراء الحلاوة مباح

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وزير الأوقاف: الاحتفال بالمولد النبوي وشراء الحلاوة مباح وزير الأوقاف: الاحتفال بالمولد النبوي وشراء الحلاوة مباح

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قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إن الاحتفال بالمولد النبوي وشراء حلاوة المولد مباح ومتاح من باب إدخال البهجة على البيوت والأولاد دون إفراط أو تفريط.

وتابع خلال لقاء مع الإعلامي خالد ميري ببرنامج كلمة السر المذاع على قناة صدى البلد، إن الإسلام دين السماحة والسعة واليسر، وبعض الجهلاء هم من يحرمون الاحتفال بالمولد النبوي دون فهم لمعناه وهو ما تم علاجه في كتاب العقل والنص، والأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص، والأديان لم تأت لشقاء الناس.

وذكر أن مفهوم تجديد الخطاب الديني يعني الخروج من الجمود الفكري لإعمال العقل والخروج من الحفظ والتلقين لإعمال العقل في تفسير النص وفهمه بمقتضيات العصر.

المصرى اليوم

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