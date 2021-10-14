«كابلز» على الريد كاربت .. نجوم ونصفهم الحلو في افتتاح الجونة السينمائي (صور)

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استطاع عدد من الثنائيات «الكابلز» خطف أنظار الجميع على الريد كاربت، خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الـ5، ونرصد في التقرير أبرز هذه الثنائيات الذين حرصوا على الظهور في أبهى حلتهم.

أحمد السقا

تألق الفنان أحمد السقا، على الريد كاربت برفقة زوجته وأولاده، مرتديا بدلة باللون الأسود، وارتدت زوجته الإعلامية مها الصغير فستانا جذاب وأنيق باللون الأبيض.

أحمد السقا وزوجته

أشرف زكي

ارتدى الفنان أشرف زكي، بدلة باللون الأسود وظهرت زوجته الفنانة روجينا بإطلالة جذابة وأنيقة مرتدية فستاناً مطرزاً باللون الأسود ومن الناحية الجمالية اعتمدت على تسرحية شعر بسطية ومكياج بسيط برز ملامح وجها .

إطلالات النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة

خالد سليم

ارتدى الفنان خالد سليم بدلة باللون الأسود ومعا قميص باللون الأبيض، وارتدت زوجته التي تدعى خيرية التي شاركته حضور المهرجان فستاناً انيق باللون الأسود مكشوف عن منطقة الصدر .

خالد سليم

نجلاء بدر

أطلت نجلاء بدر على الريد كاربت بالدورة الخامسة لـ مهرجان الجونة السينمائي 2021، بـ فستان سواريه أسود اللون مبطن الصدر، بصحبة زوجها محمد عفيفي وبحضور عدد كبير من النجوم، فى لفتة رائعة ومتأنقة جذبت خلالها كل أنظار الحضور.

الفنانة بشرى

ظهرت الفنانة بشرى بإطلالة جذابة أنيقة مميزة خطفت بها الأنظار، مرتديةً فستانا متداخل الألوان بالبيج مع البرتقالي ذات القماش التللي مكشوف الصدر المنفوش.

وتضم قائمة الضيوف للمهرجان هذا العام قرابة 60 ضيف، في مقدمتهم النجوم ليلي علوي، سمية الخشاب، الهام شاهين ،هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، وانوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا،اشرف عبدالباقي، ريهام عبدالغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، احمد داش، احمد داوود، مايا دياب، المخرجة ايناس الدغيدي، امير المصري، داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، احمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراء جبيل، محمد حاتم، على قاسم، امينة خليل، احمد مجدي، كريم محمود عبدالعزيز، شريف منير ،وسيد رجب ،هاني رمزي، احمد رزق ،علا رشدي ،احمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، اسر ياسين، نور، ريا أبي راشد، دياموند عبود، باسل الخياط ،هدي الاتربي، يسرا االلوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، ادم الشرقاوي، على الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد، جابي خوري، عمرو محمود ياسين، شريف مندور، بيتر ميمي، تامر محسن، هشام الغانم.