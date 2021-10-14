أحمد السقا خلال تكريمه في مهرجان الجونة : أهدي التكريم لسمير غانم ودلال عبدالعزيز

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قام منظمو مهرجان الجونة السينمائي 2021 في دورته الخامسة بتكريم الفنان أحمد السقا وقدمت الجائزة الفنانة هند صبري.

وقالت هند صبري إنها عملت مع هذا الممثل، وشاركت معه في أكثر من عمل، وشاهدت كيف أنه يضحى بحياته من أجل العمل، وبدون الاستعانة بدوبلير.

وتلقى السقا الجائزة والتكريم وسط هتاف الحاضرين وتصفيقهم.

وتوجه السقا بالشكر لمنظمي المهرجان.

وقام بإهداء الجائزة للفنان سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبدالعزيز.

كما أهدى الجائزة لأنسي ساويرس والد نجيب وناصف وسميح ساويرس مؤسسي مهرجان الجونة.

ثم أهدى الجائزة للفنان صلاح السقا والده، مشيرًا إلى أن والده علمه أن السيرة أطول من العمر.

وأشار إلى أن والده أوصاه قبل وفاته قائلًا: لماذا سموك نجم؟، فذكر أنه قال له إن النجم معروف لذلك يسمى بالنجم، فأوصاه بالتالي: «خد كل حاجة من النجم إلا البعد خلى كل الناس تقدر تطولك».

ثم أهدى الجائزة لزوجته مها الصغير، ونادية السروجي والدته.

ثم أهدى الجائزة لكل أبناء جيله.