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«اللي عمل فن عمره ما بيموت».. الجونة السينمائي يحيي ذكرى النجوم الراحلين

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«اللي عمل فن عمره ما بيموت».. الجونة السينمائي يحيي ذكرى النجوم الراحلين «اللي عمل فن عمره ما بيموت».. الجونة السينمائي يحيي ذكرى النجوم الراحلين

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لفتة إنسانية من مهرجان الجونة السينمائي الدولي شهدها حفل افتتاحه بتحية النجوم الراحلين من ممثلين وكتاب ومصورين ومخرجين الذين أمتعوا جماهيرهم على مر السنوات ورحلوا خلال العام الحالى.

وظهر الفنان سيد رجب على مسرح حفل الافتتاح ليحيي الراحلين مع مقاطع وصور لهم من أبرز أعمالهم ومشاهد تكريم لشخصيات رحلت عن عالمنا هذا العام.

وقال: «كلنا كنا بنحب الحواديت واحنا صغيرين، نتأثر بالشخصيات كأننا نعرفهم بجد، سمير غانم .. أحلام الجريتلي، ماهر سليم وعزت العلايلي، يوسف شعبان، وحيد حامد، كوثر هيكل، جمال سلامة، مصطفى محرم، حاتم علي، رمسيس مرزوق، سحر كامل، فيصل ندا ودلال عبدالعزيز».

وتابع :«مهما راحوا عمرهم ما هيسيبونا لأنهم جزء مننا وأحلامنا، هو دا جمال السينما وهيفضلو عايشين معانا، إللي عمل فن عمره ما بيموت، وتوتا توتا خلصت الحدوتة».

ويشهد حفل الافتتاح تكريم الفنان أحمد السقا، ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته وإسهامه في رفع سقف مستوى أفلام الحركة «الأكشن» في .

المصرى اليوم

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