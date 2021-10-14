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سميح ساويرس: يسرا الداعم الرئيسي لمهرجان الجونة السينمائي

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سميح ساويرس: يسرا الداعم الرئيسي لمهرجان الجونة السينمائي سميح ساويرس: يسرا الداعم الرئيسي لمهرجان الجونة السينمائي

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قال المهندس سميح ساويرس راعي مهرجان الجونة السينمائي الدولي إن خامس سنة من المهرجان الأصعب، مع البحث عن التجديد. وشدد على أن يسرا الداعم الأكبر للمهرجان.

وتابع خلال افتتاح المهرجان :«نحاول إلا نعك أو يحدث خلل في للتنظيم وآسف على تأخير الحفل نصف ساعة». وأشار إلى توتره بسبب الحريق الذي حدث امس في مركز المؤتمرات بالجونة وقال :«أعصابي في رجلي من امبارح، مع الاحساس لوجود مشكلتين..الأولي مصيبة في مكان إقامة الحفل والثانية أن المهرجان بخرج بشكل لائق».

وتابع: «عمري في حياتي ما كنت فخور بالعاملين معي بنفس القدر إللي حصل في 24 ساعة الماضية». واختتم: «اوعدكم بمهرجان للموسيقي،بعد تجهيز قاعة كبيرة لهذا الحدث لأن وزيرة الثقافة د إيناس عبدالدايم مهتمة به جدا».

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