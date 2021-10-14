سميح ساويرس: يسرا الداعم الرئيسي لمهرجان الجونة السينمائي

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

قال المهندس سميح ساويرس راعي مهرجان الجونة السينمائي الدولي إن خامس سنة من المهرجان الأصعب، مع البحث عن التجديد. وشدد على أن يسرا الداعم الأكبر للمهرجان.

وتابع خلال افتتاح المهرجان :«نحاول إلا نعك أو يحدث خلل في للتنظيم وآسف على تأخير الحفل نصف ساعة». وأشار إلى توتره بسبب الحريق الذي حدث امس في مركز المؤتمرات بالجونة وقال :«أعصابي في رجلي من امبارح، مع الاحساس لوجود مشكلتين..الأولي مصيبة في مكان إقامة الحفل والثانية أن المهرجان بخرج بشكل لائق».

وتابع: «عمري في حياتي ما كنت فخور بالعاملين معي بنفس القدر إللي حصل في 24 ساعة الماضية». واختتم: «اوعدكم بمهرجان للموسيقي،بعد تجهيز قاعة كبيرة لهذا الحدث لأن وزيرة الثقافة د إيناس عبدالدايم مهتمة به جدا».