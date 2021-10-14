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شاهد : تجدد إطلاق النار في بيروت وتضاعف أعداد الضحايا والمصابين

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شاهد : تجدد إطلاق النار في بيروت وتضاعف أعداد الضحايا والمصابين شاهد : تجدد إطلاق النار في بيروت وتضاعف أعداد الضحايا والمصابين

أفادت قناة "الجديد" اللبنانية، اليوم الخميس، بأن حصيلة الضحايا في التوتر الأمني الذي شهده حي الطيونة ومحيطه بالعاصمة اللبنانية بيروت، إثر إطلاق نار كثيف قرب وقفة احتجاجية ضد قرارات المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، وصلت إلى 6 قتلى و60 مصابا حتى الآن.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن "6 قتلى و60 جريحاً وصلوا إلى مستشفى الساحل والمستشفى تطلب وحدات دم من جميع الفئات".

وجدير بالذكر أن هذه الحصيلة من مستشفى واحد وهو مستشفى الساحل، فيما لم تعلن حتى الآن مستشفيات أخرى عن استقبال حالات على خلفية الأحداث.

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، بأن حالة من التوتر تسود حي الطيونة ببيروت إثر إطلاق نار ووقوع إصابات، وذلك بالقرب من وقفة احتجاجية نظمها أنصار "حزب الله" وحركة "أمل" للمطالبة بكف يد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت.

وخرج المحامون وأصحاب القطاعات المهنية في "حركة أمل" و"حزب الله"، اليوم الخميس، للإعتصام أمام قصر العدل في بيروت، احتجاجاً على أداء المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.

سبوتنيك 

جي بي سي نيوز

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