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زوجتي أول من شجعتني.. البلوجر إسلام فوزي يكشف عن بداياته على السوشيال ميديا

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زوجتي أول من شجعتني.. البلوجر إسلام فوزي يكشف عن بداياته على السوشيال ميديا زوجتي أول من شجعتني.. البلوجر إسلام فوزي يكشف عن بداياته على السوشيال ميديا

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كشف إسلام فوزي، الفيديو بلوجر المصري الشهير، عن أن زوجته البلوجر ياسمين هي أول من شجعته على إنتاج فيديوهات ونشرها على السوشيال ميديا، خاصة وأنه يتمتع بموهبة التمثيل والجرأة أمام الكاميرات، مشيرًا إلى أن زوجته ياسمين قد سبقته في هذا المجال؛ خاصة وأنها قد سافرت إلى لندن لدراسة كل ما هو في مجال الميك آب وشجعت زوجها إسلام فوزي على نشر الفيديوهات على منصات السوشيال ميديا.

وأضاف «فوزي»، خلال لقائه مع الإعلامية ريهام الشيخ، في برنامج «تريندز»، المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنه قام بعمل بيدج خاصة به وصفحة على فيس بوك باسمه ونشر أول له على المنصة وتفاعل معه عدد كبير من المتابعين؛ مما تم عمل شير لهذا الفيديو على نطاق واسع إلى جانب أخذ عدد كبير من المشاهدات والتي وصلت إلى أكثر من 100 ألف مشاهدة في أول فيديو له على منصات السوشيال ميديا.

وتابع: «انتشار أول فيديو له ونجاحه على منصات السوشيال ميديا شجعه على إنتاج الكثير من الفيديوهات المميزة والأفكار الجديدة؛ والتي حازت على مشاهدات كبيرة، معربًا عن سعادته البالغة من التعليقات الإيجابية على أي فيديو يتم نشره، منوهًا بأن صفحته على فيس بوك وصل متابعيها إلى 2،5 مليون متابع؛ بينما صفحة»إنستجرام«وصل إلى 300 ألف لاهتمامه بمنصة الفيس بوك بشكل كبير.

المصرى اليوم

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