أخبار عاجلة

الدوري الأوروبي (مجموعات / جولة 3): برنامج مباريات اليوم الخميس -
"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح نشطة على منطقة جازان -
فيديو صادم.. لحظة وقوع الانفجار الهائل في الصين اليوم -
تعاون بين "عقارات الدولة" و"الأوقاف" لتعزيز الاستفادة من نظام المعلومات الجغرافية -
شرطة مكة تعلن القبض على 5 أشخاص ومقيمة تورطوا في قضايا انتحال صفة رجال الأمن والسطو على منازل -
لقاء مع أسر ضحايا حادث الدائري الأوسطي -
بث مباشر من أمام منزل سائق ميكروباص حادث الدائري الأوسطي ولقاء مع أحد أقاربه -
ارتفاع عالمي .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021 -
بعد حظر حساباته على تويتر وفيسبوك.. ترامب يطلق شبكة جديدة للتواصل الاجتماعي -
أوقاف شمال سيناء تتابع ضوابط فتح دورات المياه بالمساجد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيس وزراء اليمن: اليمنيون يقاتلون للحفاظ على دولتهم ودستورهم وحريتهم

Print
رئيس وزراء اليمن: اليمنيون يقاتلون للحفاظ على دولتهم ودستورهم وحريتهم رئيس وزراء اليمن: اليمنيون يقاتلون للحفاظ على دولتهم ودستورهم وحريتهم

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور معين عبدالملك، رئيس وزراء اليمن، إن هناك إخفاقات عسكرية على الأرض، وهذا الموضوع يعود للقيادة العسكرية، لافتًا إلى أن هي داعم لكل ما يتعلق بالتعبئة للمعركة والحفاظ على مقدرات الدولة.

وأضاف الدكتور معين عبدالملك، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، الخميس، أن ربط الإخفاقات العسكرية بحزب معين موضوع يحتاج إلى تقييم ومحاسبة بعض القيادات السياسية، وهذا يحدث في كل الأماكن ويعتمد على قيادات القوات المسلحة، ومن الصعب ربط ذلك بأي تراجع يحدث في أي جبهة.

وأوضح أنه على اليمنيين توحيد بوصلتهم تجاه المعركة، لافتًا إلى أن اليمنيين يقاتلون للحفاظ على الدولة والدستور والحرية والمواطنة، مضيفًا: أي دولة مرت في نزاعات خلال فترة طويلة يكون الجانب الأمني والعسكري هو المحور الأساسي لإعادة الاستقرار، وعلينا أن نشخص الأمور بواقعية.

وأشار إلى أن هناك أطرافا قاتلت ولها استحقاقات في نتيجة المقاومة والقتال للحفاظ على منطقتها، وإعادة ترتيب هذا الموضوع في أي دولة مهم في هيكل لا يفضي لمناطق السيطرة لطرف أو لآخر في إطار الدولة وهيكل الجيش والأمن.

وتابع: العملية ليست بالسهلة، وعلينا ألا نغفل دور ترتيب الجانب الأمني والعسكري لأن تبعاته اخترقت أمنيًا، مثلما حدث في عدن، ويمكن أن يحدث في أي محافظة أو مدينة أخرى.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
واشنطن تدعو الحكومة الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي لإنهاء القتال وبدء المحادثات فورا

واشنطن تدعو الحكومة الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي لإنهاء القتال وبدء المحادثات فورا

ميقاتي يعلن إنجاز الحكومة اللبنانية البيانات المالية المطلوبة للتعاون مع صندوق النقد

ميقاتي يعلن إنجاز الحكومة اللبنانية البيانات المالية المطلوبة للتعاون مع صندوق النقد

الأمم المتحدة: غارات الحكومة الإثيوبية على تيغراي أصابت مدنيين بينهم نساء وأطفال

الأمم المتحدة: غارات الحكومة الإثيوبية على تيغراي أصابت مدنيين بينهم نساء وأطفال

وزير المالية: الحكومة ملتزمة بمواصلة الإصلاحات الهيكلية والتشريعية للاقتصاد

وزير المالية: الحكومة ملتزمة بمواصلة الإصلاحات الهيكلية والتشريعية للاقتصاد