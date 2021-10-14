البابا فرنسيس: الإجهاض جريمة قتل

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قال البابا فرنسيس إن الإجهاض «جريمة قتل»، مشددا على أنه «لا يجوز أن نكون شركاء فيه».

وجاء تصريح البابا خلال حديثه مع أعضاء مؤتمر الرابطة الإيطالية لصيادلة المستشفيات الذين التقاهم يوم الخميس.

وأوضح البابا أنه «فيما يتعلق بالإجهاض، أنتم تعلمون أنني واضح جدا: إنها جريمة قتل. واجبنا التقرب من النساء حتى لا يصلن إلى التفكير في الإجهاض كحل لأنه ليس حلا».

يذكر أن البابا فرنسيس التقى في الأسبوع الماضي رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في الفاتيكان، في ظل تعرضها لانتقادات واسعة من بعض الأساقفة في الولايات المتحدة لدعمها «حق الإجهاض».