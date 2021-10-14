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بنزيما يُلمح إلى اقترب مبابي من ريال مدريد

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بنزيما يُلمح إلى اقترب مبابي من ريال مدريد بنزيما يُلمح إلى اقترب مبابي من ريال مدريد

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تحدث كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد والمنتخب الفرنسي، عن احتمالية قدوم مواطنه كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، إلى العاصمة الإسبانية بشكل غير مباشر.

وقال بنزيما في تصريحات صحفية: «لما لا؟ دائما ما أقول ذلك وسأقوله مرة أخرى، بالطبع أود اللعب (مع مبابي) في يوم ما. استمتع باللعب معه في منتخب فرنسا، لذلك لماذا لا نلعب سويا في المستقبل (في ريال مدريد). إنه لاعب كبير. لكن الآن يجب أن نحترم ناديه باريس سان جيرمان».

للمزيد: باريس سان جيرمان يقدم عرضًا أخيرًا لتجديد عقد مبابي

وأضاف حول عودته إلى صفوف الديوك: «إنه يعني الكثير بالنسبة لي. إنه أول ألقابي مع الوطني وأشعر بفخر شديد للعمل الذي قدمته بعد ست سنوات من الغياب عن الفريق».

يذكر أن فريق باريس سان جيرمان قد رفض عرضًا من ريال مدريد للحصول على خدمات مبابي وصلت قيمته إلى 160 مليون يورو.

وبحسب عدة صحف فرنسية، فإن النادي الإسباني قد اتفق مع مبابي على الانتظار حتى نهاية عقدة في يونيو المقبل والتعاقد معه في صفقة انتقال حر.

المصرى اليوم

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