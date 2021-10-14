لويس كامبوس .. المدير الرياضي المتميز على رادار نيوكاسل

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كشف موقع لو 10 سبورت الفرنسي أن نادي نيوكاسل مهتم بالفعل بإنتداب المدير الرياضي البرتغالي، لويس كامبوس، لشغل هذا المنصب في نادي البريميرليج.

وتعمل الإدارة الجديدة للنادي- الذي أصبح تحت سيطرة صندوق الاستثمارات العامة السعودي- على استقدام العديد من عناصر كرة القدم المميزة، ليس فقط في أرض الملعب، بل خارج الملعب ايضًا، للنهوض بالنادي ووضع اساس قوي لفريق ينافس على البطولات المحلية والأوروبية خلال السنوات القليلة المقبلة.

ويعد كامبوس أحد أبرز الأسماء الكروية في العالم، بعد دوره الكبير الذي قام به مع نادي موناكو ونادي ليل، وهو الرجل الذي اشرف على عملية انتداب العديد من الأسماء الرائعة للناديين مثل راداميل فالكاو وخاميس رودريجيز وبيرناردو سيلفا وتوماس ليمار ونيكولاس بيبي وفيكتور أوسيمين ورافاييل لياو، وهي الأسماء التي تم بيعها لاحقًا بمبالغ طائلة لكبار الأندية في القارة الأوروبية.