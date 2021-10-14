قريباُ ... المرأة الكويتية في الجيش

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الكويت - " وكالة أخبار المرأة "

كشف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي حمد جابر العلي الثلاثاء توجّه بلاده نحو إصدار قرار يسمح بانخراط المرأة الكويتية في السلك العسكري بالجيش الكويتي، حسب صحيفة "القبس" الكويتية.

وأشار العلي الوزير في حديث للصحيفة إلى أن "الخطوة الأولى هي قبول المرأة الكويتية في الهيئة الطبية والخدمات المساندة ضابطات وضابطات صف".

وأوضح أن "المرحلة المقبلة التالية لإصدار القرار ستتضمن تشكيل لجان لوضع أسس القبول وشروطه ومتطلباته وقواعد التدريب".

وبيّن الوزير الكويتي أنه سيجري إصدار "قرارات تنفيذية بشأن تنظيم التحاق المرأة الكويتية بالسلك العسكري، ومدة الدورة التدريبية اللازمة وتاريخ عقدها حتى يجري تخريج المنتسبات من أجل العمل جنباً إلى جنب مع رجال القوات المسلحة".

وزير الدفاع لـ«القبس»: قرار قبول الكويتيات بالجيش غداً تشكيل لجان لوضع أسس القبول وشروطه ومتطلباته. pic.twitter.com/sOkGC0J6rw

— المجلس (@Almajlliss) October 11, 2021

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن الدفعة الأولى المنتظر قبولها في الجيش تتراوح بين 100 و150 كويتية، سيُرشحن لدورة ضباط وضباط صف، لافتة إلى أن الهدف هو الاستفادة من الطاقات والإمكانات النسائية في خدمة الجيش الكويتي.

وبخصوص دوافع اتخاذ القرار أشار إلى أنه في أثناء زيارة سابقة له للورش الفنية في الجيش الكويتي لفت نظره وجود كويتيات يعملن بصفة مدنية بجانب العسكريين، فاعتبر أنه حان الوقت لأولئك المدنيات ليتحولن إلى عسكريات في المرحلة المقبلة إذا رغبن في ذلك.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي نقلت صحيفة "الأنباء" عن معاون رئيس الأركان لهيئة القوة البشرية اللواء ركن الدكتور خالد الكندري قوله إن دراسة وصفها بـ"الجادة" لدى الجيش للنظر في هذا الأمر، متوقعاً إنجازها خلال العام الجاري.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول كويتي عن ضم النساء إلى الجيش، ففي 2018 قال وزير الدفاع آنذاك الشيخ ناصر الصباح إنه يؤيد انخراط المرأة في الجيش الكويتي، وذلك بعد ضمها إلى جهازَي وزارة الداخلية وحرس مجلس الأمة.

وفي وقت سابق العام الجاري فتحت السعودية باب التجنيد أمام النساء وحددت وزارة الدفاع مجموعة من الشروط أمام المتقدمة للخدمة. فيما سمحت الإمارات منذ وقت مبكر، بانخراط النساء في العمل العسكري.