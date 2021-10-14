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اليوتيوبر إسلام فوزي: عملي في أحد البنوك لا يشغلني عن السوشيال ميديا

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اليوتيوبر إسلام فوزي: عملي في أحد البنوك لا يشغلني عن السوشيال ميديا اليوتيوبر إسلام فوزي: عملي في أحد البنوك لا يشغلني عن السوشيال ميديا

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علق إسلام فوزي، الفيديو بلوجر المصري الشهير، على فقرة «اسأل وأنا أجاوب وأكثر تعليق مستفز»، مشيرًا إلى أنه يكتب تعليق موحد بعد كل يقوم بنشره على منصات السوشيال ميديا، بحيث يكون التعليق أو السوال متعلق بالموضوع يهم المتابعين ويقوم بالتواصل معهم بشكل فعال ويجيب على كل أسئلتهم بشكل قوي معهم.

وأضاف «فوزي»، خلال لقائه مع الإعلامية ريهام الشيخ، ببرنامج «تريندز»، المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنه يحب فقرة السؤال والجواب بعد كل فيديو يقوم بنشره على منصات السوشيال ميديا؛ لأنه يشعر بالتواصل الفعال والقوي مع المتابعين، مشيرًا إلى أن المتابعين يمتازون بخفة الدم العالية ولهم تعليقات قوية ورهيبة لدرجة أنه لا يصدق أن هناك تفاعل قوي معهم على أي موضوع يطرحه على السوشيال ميديا.

وتابع: «عملي في أحد البنوك لا يمكن أن يشغلني عن السوشيال ميديا أو ترك منصات التواصل الاجتماعي ولكني أحاول التوازن بينهما، خاصة وأنني تعودت على منصات السوشيال ميديا وأصبحت جزء لا يتجزأ من حياتي ولا يمكن تركه لأي سبب من الأسباب».

المصرى اليوم

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