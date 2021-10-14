الجيزة: استمرار القافلة العلاجية الشاملة بمركز الواحات البحرية

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تواصل محافظة الجيزة غدا اليوم الثاني علي التوالي القافلة العلاجية الشاملة بمركز ومدينة الواحات.

وأكد اللواء أحمد راشد ، محافظة الجيزة علي توفير كافة سبل الدعم للقافلة للقيام بعملها على أكمل وجه موجهًا رئيس مركز الواحات بمتابعة سير عمل القافلة وتوفير كافة التسهيلات والتيسيرات لتحقيق الاستفادة للمواطنين.

ولفت إلى أن القافلة سوف يشارك بها اكثر من 50 عضوا بالفريق الطبى ما بين كوادر طبية جامعية واساتذة في التخصصات الطبية المختلفة وتمريض وفنيين وذلك لتوقيع الكشف الطبي في تخصصات العيون - الجلدية - القلب والأوعية الدموية -- الأطفال - المخ والأعصاب - المسالك - الصدر - العظام - الباطنة - الجراحة العامة - الأنف والاذن - أمراض النساء - الأسنان - الأطراف الصناعية علي نفقة الدولة.

القافلة تتم بالتعاون مع مستشفيات جامعة الأزهر والجامعة البريطانية ومديرية الشئون الصحية بالجيزة والجمعية المصرية للشعب الهوائية وتستهدف توقيع الكشف الطبى وتقديم الخدمات العلاجية في العديد من التخصصات وتركيب الاطراف الصناعية السفلية مجانا للأهالي من غير القادرين.

وأشار الدكتور محمد منصور مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة ان قافلة الواحات البحرية سوف تستمر في عملها غدا وتنطلق في عملها في تمام الساعة العاشرة صباحاً وحتي الساعة الرابعة عصراً ويتم تنظيمها بمدرسة الباويطي الإعدادية المشتركة بمركز ومدينة الواحات البحرية، وسوف تشمل الخدمات المقدمة بجانب توقيع الكشف الطبى تشخيص الإحتياج لنظارات طبية وتشخيص الإحتياج لعميات جراحية تمهيداً لتسليم النظارات واجراء العمليات وسيتم توزيع الأدوية بالمجان واجراء العمليات الجراحية علي نفقة الدولة.

كما التقت النائبة النائبة الدكتورة غادة علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بسيدات الواحات البحرية وتم عرض أهم القضايا والمشكلات التي تواجه سيدات الواحات وأهلها بشكل عام ، مثل قضية تقنين الأراضي والسياحة ومشكلة التمور.

وقالت أن هناك مشروعات وأفكار وبرامج تهم المرأة في الواحات تعمل علي تحسين وضع الأسرة، وأعلنت النائبة حرصها أن يكون للواحات حصة من المنحة الكندية لمصر المخصصة لتعليم وانتاح الأعمال اليدوية والسجاد.

وطالبت سيدات الواحات الإهتمام بالتعليم وخاصة عدم وجود مدرسين في بعض التخصصات.كما طالبن بزيادة عدد مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة ولاسيما أنه لايوجد بالواحات سوي مدرسة واحدة لاتستوعب كم هؤلاء التلاميذ .

وفيما يتعلق بأمراض الدم والتي يعاني منها البعض في الواحات مثل مرض الهيموفيليا ومرض الخلايا المنجلية طالبت النائبة بإعداد بينات حصري عن أعدادا الحالات؛ علي أن تم اعداد ملف كامل عن أمراض الدم وطرح القضية في البرلمان.

وأكدت النائبة أنها تسعى إلى فتح فصول جديدة للتعليم الفني قسم تمريض؛ كما تقدمت بطلب إلي محافظ الجيزة لفتح معهد تمريض بالواحات.