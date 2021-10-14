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ظهور خاص بالذهبي للفنان محمد رمضان باللامبورجيني بمهرجان الجونة السينمائي

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ظهور خاص بالذهبي للفنان محمد رمضان باللامبورجيني بمهرجان الجونة السينمائي ظهور خاص بالذهبي للفنان محمد رمضان باللامبورجيني بمهرجان الجونة السينمائي

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وصل الفنان محمد رمضان،منذ قليل، الي فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة ، حيث يشارك بتقديم الاغنية الافتتاحية للمهرجان بعنوان "جو البنات"

وظهر "رمضان" يرتدي بدله لونها ذهبي تتشابه مع سيارته اللمبورجيني والتي وصل بها الي الريد كاربت لمهرجان الجونة السينمائي

ويقام مهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 14 حتى 22 اكتوبر

يطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة جائزة نجمة الجونة الخضراء والتي تُمنح للأفلام التي ترفع مستوى الوعي أو تشارك المعرفة حول القضايا المتعلقة بالبيئة أو الحياة البرية وأهميتها واستدامتها. تشمل لجنة التحكيم لهذه الجائزة الممثلة المصرية أروى جودة، والمعروفة بأدوارها في أعمال مثل «حجر جهنم» و«هذا المساء» و«أهو ده اللي صار»وهي من المهتمين بأمور البيئة وسبق أن مثلت في مسابقة «ميس إيرث» وحصلت على المرتبة الرابعة عالميًا. إضافة إلى المخرج كيفان مشايخ الذي بدأ مسيرته المهنية من خلال كتابة وإخراج وإنتاج فيلم «الحارس: أسطورة عمر الخيام»، كما تضم اللجنة رنا نجار الصحفية بجريدة الشرق، والتي عملت قبل ذلك بوكالة رويترز العالمية.

ويشهد حفل الافتتاح تكريم الفنان أحمد السقا، ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته وإسهامه في رفع سقف مستوى أفلام الحركة «الأكشن» في مصر. وقبل افتتاح المهرجان بيوم اندلع ماس كهربائى في أحد المحال التجارية القريبة من ساحة مسرح بلازا، التي كان مقررًا أن يُقام عليها حفلا الافتتاح والختام، وسرعان ما أدى الماس إلى اندلاع حريق محدود، تصاعدت ألسنة لهبه رويدًا بمرور الوقت، ووقف الجميع عاجزين عن إخماده

المصرى اليوم

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