بث مباشر .. وصول بعثة الأهلي إلى النيجر

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وصلت بعثة النادي الأهلي إلى النيجر منذ قليل، وذلك استعدادًا لمواجهة الحرس الوطني في إطار دور الـ32 من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

ويدخل حامل اللقب القاري النسخة الجديدة بمعنويات مرتفعة من أجل تحقيق البطولة للمرة على التوالي تحت القيادة الفنية للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، خاصة وبعدما عقدت إدارة الأحمر عدد من التدعيمات القوية في الصيف الماضي.

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ويسعى بطل الثنائية المحلية في العام الماضي لأول مرة في تاريخه، إلى تحقيق طفرة قارية وذلك بعدما توقفت مغامرته الأخيرة أمام شبيبة القبائل الجزائري في دور الـ32 لبطولة الكونفيدرالية.

وتنطلق مباراة الأهلي وبطل النيجر فريق الحرس الوطني يوم السبت المقبل عند الساعة الخامسة ونصف مساء بتوقيت القاهرة، وسيتم نقل اللقاء تليفزيونيًا عبر شاشة قناة النادي الأهلي مع وجود فقرات فنية بتواجد نجوم المارد الأحمر.

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ويوفر المصري اليوم لزواره وعشاق الكرة الأفريقية خدمة متابعة مباراة الأهلي ضد الحرس الوطني في دوري أبطال أفريقيا لحظة بلحظة مع تحديث مستمر للنتيجة ونقل لأخبار بعثة ممثل مصر من الملعب.