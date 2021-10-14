استدعاء لاعب بنادٍ شهير بشأن علاقته بـ انتحار طالبة «سياحة وفنادق» في الهرم

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استدعت النيابة العامة، اليوم الخميس، لاعب بنادٍ شهير، وطالب بأكاديمية طيران، لسماع أقواله بواقعة انتحار طالبة بمعهد سياحة وفنادق، قفزًا من شرفة شقتها بالطابق الـ10 في منطقة الهرم بالجيزة.

وأفادت التحقيقات الأولية بأن علاقة عاطفية عمرها سنة نشأت بين اللاعب والفتاة، وهددها «الأول» بفضح أمرهما حين طالبها بإرسال صور لها دون ملابس، إذ قال لها: «هبعت لأمك صورك وإنتٍ لابسة هدوم خفيفة».

وذكرت التحقيقات خلال اليوم التالي من تليقها رسالة اللاعب، قفزت من شرفة المنزل منتحرةً بعدما أخبرت صديقتها المقربة بتفاصيل ما دار بينها وبين اللاعب.

وتحفظت النيابة على هاتف الفتاة، وأمرت بتفريغه وبيان محتوياته من صور ومحادثات.

ومن جانبه، أعلن محامي الفتاة المنتحرة تقدمه السبت المقبل، بلاغًا للمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بحظر النشر في الواقعة.

وفي وقتٍ سابق، تلقت أجهزة الأمن إخطارًا بانتحار فتاة قفزًا من الطابق الـ10 بنطاق قسم شرطة الهرم. وفٌرض كردونًا أمنيًا بمحيط جثة الفتاة، وتوصلت التحقيقات والتحريات إلى أن الفتاة أصغر أشقائها وأقدمت على الانتحار إثر تهديدها من قبل شاب تعرفت عليه عبر موقع «فيسبوك».