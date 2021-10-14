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قرقاش: فوز الإمارات بعضوية مجلس حقوق الإنسان يعبر عن التقدير الدولي لجهودها

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قرقاش: فوز الإمارات بعضوية مجلس حقوق الإنسان يعبر عن التقدير الدولي لجهودها قرقاش: فوز الإمارات بعضوية مجلس حقوق الإنسان يعبر عن التقدير الدولي لجهودها

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أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن فوز دولة الإمارات بعضوية مجلس حقوق الإنسان عن مجموعة دول آسيا والمحيط الهادي للفترة 2022 - 2024 وللمرة الثالثة يعبر عن التقدير الدولي لجهود الإمارات في هذا الملف الذي يحظى باهتمام كبير.

وأوضح أن فوز الإمارات بعضوية المجلس ولثالث مرة يعكس سجلها الإيجابي في ملف حقوق الإنسان والذي لم يقتصر فقط على الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية بل كذلك إلى تجربة الدولة الناجحة في مجالات تمكين المرأة والتسامح الديني والعرقي ونظامها القضائي وحقوق العمالة ومكافحة الإتجار بالبشر وغيرها من القضايا.

وأشار إلى أن هذه العضوية تأتي والإمارات تطلق خطتها الوطنية لحقوق الإنسان وتستكمل بناءها المؤسسي مثل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية وغيرها من المؤسسات الاتحادية والمحلية.

وقال الدكتور أنور قرقاش إن مجتمع دولة الإمارات قائم على العدل والتوزان كونه يضم أكثر من 200 جنسية، حيث يمارس الجميع حقوقه بكل حرية بضمان نظام قضائي متميز، والذي يحتل حسب المؤشرات الدولية المرتبة الأولى في المنطقة.

ولفت إلى أن مشاركة الإمارات في مجلس حقوق الإنسان ستكون مشاركة فاعلة ونوعية، حيث ستعمل على مشاركة تجربتها الناجحة في العديد من الملفات مع مختلف الدول سواء أعضاء المجلس أو بقية دول العالم، بهدف تعزيز النظرة الشمولية لملف حقوق الإنسان وعدم حصره في ملفات محددة.

المصرى اليوم

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