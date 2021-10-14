خبيرة تغذية: الشباب الأكثر إصابة بالتهاب المفاصل لهذا السبب

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قالت الدكتورة سارة المهدي، خبيرة التغذية العلاجية، إن التهاب المفاصل أو خشونة الركبة يعاني منها فئات مختلفة، مشيرة إلى أكثر فئة تعاني من التهاب المفاصل هم الشباب بسبب التمرين بشكل خاطئ، أو بسبب العمل على المكتب بصورة كبيرة، مما يؤدي إلى الشعور بآلام في العمود الفقري.

وتابعت «المهدي»، خلال حوارها مع الإعلاميات هاجر الشرنوبي وياسمين فهمي وشيماء السباعي، ببرنامج «3 ستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن التهاب المفاصل مشكلة كبيرة، وعدم علاجها يؤدي إلى مشاكل أكبر قد تصل لتغيير المفصل، مشددة على ضرورة عدم تجاهل السبب الرئيسي للاتهاب، لأن هذا يؤدي إلى تفاقم المشكلة.

ولفتت إلى أن خشونة الركبة تنتج من اختفاء أو نقص الكولجين أو السائل الغضروفي من المفاصل، مشيرة إلى أن علاج هذا الأمر يكون من خلال استخدام عقار الـ«جينتون» وهو عبارة عن دواء شراب عبارة عن كيس يوضع على نصف كوب ماء.