سموحة يدخل معسكرًا مغلقًا بالقاهرة.. ويواجه البنك الاهلي السبت

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، غدا الجمعة، استعدادًا لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز.

واستقر احمد سامى المدير الفني للفريق على السفر للقاهرة غدا، لخوض معسكر لمدة يوم واحد، يواجه خلاله نظيره فريق البنك الاهلي وديا بعد غد السبت، في تجربة ودية ثانية تجمع بين الفريقين حيث التقيا بالإسكندرية قبل أيام.

كان أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة قرر منح لاعبى الفريق راحة سلبية 24 ساعة بعد ودية طلائع الجيش.

وفاز سموحة على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

وأشاد احمد سامي المدير الفني للفريق بمردود اللقاءات الودية على اللاعبين حيث يهدف الجهاز الفني للوصول إلى اعلي معدلات التجانس والانسجام قبل بداية الموسم.

ويستهل سموحة أولي مبارياته بمسابقة الدورى الممتاز بمواجهة الاتحاد السكندرى في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.