عصام السقا في افتتاح الجونة السينمائي :«كرنفال احتفالي»

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قال الفنان عصام السقا، إن مهرجان الجونة كرنفال احتفالي به فرحة لكل الناس مشيراً إلى أن مهرجان الجونة بمثابة القوى الناعمة المهمة لمصر .

وأضاف في لقائه مع قناة ON على هامش حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021:«عندنا السنة دى 16 فيلم عربى من كل الدول العربية، وفيه مواهب كتير جدا، وعندنا 80 فيلم بإجمالى الأفلام، مع الأفلام الأجنبية من كل الدول».

وتابع «مبسطوط جدا إنه في ظل الظروف الراهنة في كورونا عندنا مهرجان بالتحدى القوى ده، العالم كله بيتمنى ييجى هنا وضيوف من كل العالم نفسها تحضر هنا فا دي حاجو مشرفة جداً».

وتضم قائمة الضيوف للمهرجان هذا العام قرابة 60 ضيف، في مقدمتهم النجوم ليلي علوي، سمية الخشاب، الهام شاهين ،هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، وانوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا،اشرف عبدالباقي، ريهام عبدالغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، احمد داش، احمد داوود، مايا دياب، المخرجة ايناس الدغيدي، امير المصري، داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، احمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراء جبيل، محمد حاتم، على قاسم، امينة خليل، احمد مجدي، كريم محمود عبدالعزيز، شريف منير ،وسيد رجب ،هاني رمزي، احمد رزق ،علا رشدي ،احمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، اسر ياسين، نور، ريا أبي راشد، دياموند عبود، باسل الخياط ،هدي الاتربي، يسرا االلوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، ادم الشرقاوي، على الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد، جابي خوري، عمرو محمود ياسين، شريف مندور، بيتر ميمي، تامر محسن، هشام الغانم.