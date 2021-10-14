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دعم كبير للأهلي قبل مواجهة الاتفاق .. و"النفيعي" يقدم الشكر للأعضاء

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دعم كبير للأهلي قبل مواجهة الاتفاق .. و

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الخميس، حضور عددٍ من أعضاء شرف النادي، من أجل دعم الفريق (معنويًا) قبل موقعة الاتفاق الحاسمة في مسيرة الفريق "دوريًا" في الجولة الثامنة، السبت المقبل.

ووفقًا لبيان النادي على حسابه الرسمي في «تويتر» حضر كل من: « عبد الرازق أبوداود، وأحمد عيد، وطارق كيال، وعبدالعزيز العنقري، وسفيان بانجه، في زيارة داعمة للفريق قبل مواجهة الاتفاق دوريًا».

من جانب آخر قال رئيس النادي ماجد النفيعي :« زيارة الشرفيين لمران الفريق، تأتي لما يمثله دورهم من أهمية كبرى في دعم ناديهم، والوقوف معه على كل المستويات».

دعم كبير للأهلي قبل مواجهة الاتفاق .. و

الأهلي الاتفاق الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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