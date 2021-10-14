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رضا في حفل افتتاح الجونة السينمائي: «لو اخترت حد أكرمه هتكون يسرا»

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شيرين رضا في حفل افتتاح الجونة السينمائي: «لو اخترت حد أكرمه هتكون يسرا» رضا في حفل افتتاح الجونة السينمائي: «لو اخترت حد أكرمه هتكون يسرا»

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قالت الفنانة رضا في لقاء مع قناة ON على هامش حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021، أنه بعرض لها فيلم «قمر 14»، في فعاليات الجونة ويتضمن الفيلم 5 حكايات مختلفة، وتدور فكرته عن الحب ومصائبه، من بطولة غادة عادل، وكريم فهمي، وعارفة عبدالرسول، ومحمد مهران، وأحمد حاتم، وأسماء أبواليزيد، وأحمد بدير، ومحمد جمعة، وأحمد مالك.

وأضافت «شيرين» :«أنا بصور فيلم يحمل أسم» تحت تهديد السلاح «، ولو أختارت حد أكرمه في مهرجان الجونة هتكون الفنانة يسرا».

وتضم قائمة الضيوف للمهرجان هذا العام قرابة 60 ضيف، في مقدمتهم النجوم ليلي علوي، سمية الخشاب، الهام شاهين ،هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، وانوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا،اشرف عبدالباقي، ريهام عبدالغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، احمد داش، احمد داوود، مايا دياب، المخرجة ايناس الدغيدي، امير المصري، داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، احمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراء جبيل، محمد حاتم، على قاسم، امينة خليل، احمد مجدي، كريم محمود عبدالعزيز، شريف منير ،وسيد رجب ،هاني رمزي، احمد رزق ،علا رشدي ،احمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، اسر ياسين، نور، ريا أبي راشد، دياموند عبود، باسل الخياط ،هدي الاتربي، يسرا االلوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، ادم الشرقاوي، على الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد، جابي خوري، عمرو محمود ياسين، شريف مندور، بيتر ميمي، تامر محسن، هشام الغانم.

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