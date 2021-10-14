مهرجان الجونة السينمائى 2021 .. إطلالة أنيقة لـ أروى جودة بالفستان السيلفر

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تألقت الفنانة أروى جودة خلال إطلالتها على السجادة الحمراء من فعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الذي انطلق منذ قليل.

وارتدت أروى فستانا أنيقا باللون السيلفر المزود بشريط أسود، مزين بفتحة هوليود على أحد الجانبين، واحتذت الفنانة بحذاء أسمر ذات كعب عال، كما اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل والمكياج الهادئ.

كانت الفنانة أروى جودة أعلنت أمس أنها في حيرة خلال تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الصحفي للمهرجان الذي أقيم مساء الأربعاء، و«لطمت» وجهها، تعبيرا عن حيرتها التي وقعت فيها، إذ ذكرت أنه فستان الافتتاح المقرر أن ترتديه ليس معها حتى الآن، متابعة: «معييش لسة فستان أحضر بيه الافتتاح».

وأضافت أنها كانت تحضر لفستان افتتاح المهرجان منذ 3 أشهر، فأحدهم اختفى ولم تعلم مكانه، وآخر تم وقفه في الجمارك، وحاليا تجلس مع 2 استايليست لتفكر فيما ترتدي.

يذكر أنه انطلق منذ قليل من مساء اليوم، الخميس، حفل مهرجان الجونة السينمائى في دورته الخامسة لعام 2021، ومن المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان حتى يوم 22 من الشهر الجاري.

ويعرض فعاليات افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائى على قناة ON E بشكل حصري.

ويشهد حفل الافتتاح، تكريم الفنان أحمد السقا بجائزة الإنجاز الإبداعي عن مسيرته الفنية، ودوره الكبير في رفع مستوى أعمال الحركة في السينما المصرية.

ويشهد فعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021 حضور كوكبة من الشخصيات العامة والنجوم والفنانين، في مقدمتهم القائمين على المهرجان: نجيب ساويرس، سميح ساويرس، انتشال التميمي، بشرى، أمير رمسيس، عمر الحمامصي، عمرو منسي، أمل المصري، ومن نجوم الفن: يسرا، دينا الشربيني، منة شلبي، أروى جودة، محمد قبلاوي.

واستطاعت إدارة المهرجان تجاوز أزمة الحريق المندلع ظهر أمس الأربعاء، في ساحة مسرح البلازا الذي يقام عليه حفل الافتتاح، بعد إعادة عمال مدينة الجونة بريق الواجهة المحترقة من قاعة المؤتمرات، بعد ساعات من اندلاعه لاستعادة جاهزية قاعة المهرجان لاستضافة حفل الافتتاح.