«البطانة» تفسد إطلالة أروى جودة خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

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رغم اختيارها لإطلالة بسيطة في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي فإن الفنانة أروى جودة تعرضت لانتقادات بسبب فستانها الفضي اللامع حيث ظهرت البطانة بشكل واضح أسفل فستانها الطويل.

وعلق أحد متابعي حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي عبر الحساب الرسمي للمهرجان على فيسبوك :«البطانة شكلها مش لطيف تحت الفستان».

وشبه آخر فستان أروى بورق «الفويل» الذي يستخدم في تغليف الأطعمة ..وعلقت أخرى «لابسة ورق سوليفان».

يذكر أن الفنانة أروى جودة كانت قد أعلنت مؤخرا أنها فكرت في فترة من الفترات تجميد بويضاتها، رغبة في الإنجاب حين تتزوج مع تقدمها في العمر.

وشاركت أروى في موسم رمضان الماضى بمسلسل «حرب أهلية» مع الفنانة يسرا.