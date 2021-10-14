حسام حسني: لقاحات كورونا لا تؤثر على الصحة الإنجابية

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أكد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا أن لقاحات فيروس كورونا لا علاقة لها بالصحة الإنجابية ولا تؤثر على الإطلاق للرجال والنساء.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد أن مستشفيات العزل جميعها تعمل بكفاءة عالية وأوجه التحية لزملائى بالقطاع الطبى لمواجهة الوباء والأطباء الشباب ساهموا في تحديد أدوية كورونا مؤكدا أنه سيتم تحديث قريبا على برتوكول علاج كورونا.

وقال الدكتور حسام حسني أن الجرعة الاولى من لقاح استرازنيكا تعطي 33% فقط وقاية مشيرا إلى أن الفيروس يتكاثر داخل الجسم فقط وليس على الأسطح.

وتابع إن المسحة الإيجابية لاتعنى العدوى وأعراض مابعد تناول اللقاح لاتحتاج إلى العزل وتكون أعراض طبيعية مع اختلاف الأجسام والمناعة وحتى الآن لا يوجد علاج واحد للفيروس.