تصفيات مونديال قطر 2022: كويتو يرحل عن منصبه في إدارة منتخب هندوراس

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أعلن الإتحاد الهندوراسي لكرة القدم رحيل المدرب الأوروجوياني، فابيان كويتو، من منصبه في إدارة المنتخب الأول، عقب الخسارة في صباح يوم الخميس ضد منتخب جامايكا ضمن تصفيات أمريكا الشمالية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وأتفق الطرفان على انهاء العقد بالتراضي بعد اكثر من عامين قاد خلالهما المدرب (54 عامًا) منتخب هندوراس في 29 مباراة دولية بمختلف البطولات، وقادهم لتحقيق الفوز في 9 مباريات والتعادل في 9 والخسارة في 11.

ويرحل المدرب الأوروجوياني عن منصبه بعد تعقد حظوظ منتخب هندوراس في المنافسة على مقعد مؤهل للمونديال المقبل مع تذيلهم الترتيب برصيد 3 نقاط فقط بعد مرور 6 جولات من التصفيات، وبدون أي انتصار (تعادلوا 3 وخسروا 3).

وجاءت الخسارة على ملعبهم للمرة الأولى على الإطلاق ضد منتخب جامايكا في التصفيات بنتيجة 2-0 لتكون المسمار الأخير في نعش المدرب كويتو.

ويتصدر المنتخب المكسيكي حاليًا التصفيات برصيد 14 نقطة ويليه المنتخب الأمريكي برصيد 11 نقطة ثم المنتخب الكندي برصيد 10 نقاط، مع تبقي 8 جولات على النهاية.