أخبار عاجلة

«أكثر عدوى من المتحور دلتا».. ظهور سلالة جديدة من كورونا في روسيا -
حادث الدائري الأوسطي .. القصة الكاملة لمصرع 19 مواطنا في تصادم «تريلا وميكروباص» (فيديو) -
«بالغناء والرقص».. الهند تحتفل باستخدام مليار جرعة من لقاحات كورونا -
إنفوجراف.. تعرف على "تطور حجم سكان مجلس التعاون في 5 سنوات" -
"المسند": استقرار جوي عام يستمر لأيام.. سماء صافية وشمس مشرقة وحرارة معتدلة -
"الإحصاء الخليجي": 81 مليون جرعة لقاح بدول التعاون ونسبة التعافي بالمملكة 98% -
"الأمن البيئي" يضبط 5 مخالفين لقطعهم الأشجار بغرض تحويلها إلى فحم بجدة -
"الأرصاد" ينبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران -
فيديو مرعب.. ثعبان يوقف الحياة في سوق بالفلبين -
"الغذاء والدواء" الأمريكية تُقر تلقي الجرعة المعززة من "موديرنا" و"جونسون" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تصفيات مونديال قطر 2022: كويتو يرحل عن منصبه في إدارة منتخب هندوراس

Print
تصفيات مونديال قطر 2022: كويتو يرحل عن منصبه في إدارة منتخب هندوراس تصفيات مونديال قطر 2022: كويتو يرحل عن منصبه في إدارة منتخب هندوراس

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن الإتحاد الهندوراسي لكرة القدم رحيل المدرب الأوروجوياني، فابيان كويتو، من منصبه في إدارة الأول، عقب الخسارة في صباح يوم الخميس ضد منتخب جامايكا ضمن تصفيات أمريكا الشمالية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وأتفق الطرفان على انهاء العقد بالتراضي بعد اكثر من عامين قاد خلالهما المدرب (54 عامًا) منتخب هندوراس في 29 مباراة دولية بمختلف البطولات، وقادهم لتحقيق الفوز في 9 مباريات والتعادل في 9 والخسارة في 11.

ويرحل المدرب الأوروجوياني عن منصبه بعد تعقد حظوظ منتخب هندوراس في المنافسة على مقعد مؤهل للمونديال المقبل مع تذيلهم الترتيب برصيد 3 نقاط فقط بعد مرور 6 جولات من التصفيات، وبدون أي انتصار (تعادلوا 3 وخسروا 3).

وجاءت الخسارة على ملعبهم للمرة الأولى على الإطلاق ضد منتخب جامايكا في التصفيات بنتيجة 2-0 لتكون المسمار الأخير في نعش المدرب كويتو.

ويتصدر المنتخب المكسيكي حاليًا التصفيات برصيد 14 نقطة ويليه المنتخب الأمريكي برصيد 11 نقطة ثم المنتخب الكندي برصيد 10 نقاط، مع تبقي 8 جولات على النهاية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
كارلوس بيريرا: مصر من أفضل المنتخبات في أفريقيا.. وموسيماني مدرب ناجح

كارلوس بيريرا: مصر من أفضل المنتخبات في أفريقيا.. وموسيماني مدرب ناجح

مدرب منتخب المانيا يغيب عن إجتماع «فيفا» مع مدربى المنتخبات لمناقشة تعديلات المونديال

مدرب منتخب المانيا يغيب عن إجتماع «فيفا» مع مدربى المنتخبات لمناقشة تعديلات المونديال

الفيفا يجري مشاورات مع مدربي المنتخبات حول مستقبل كرة القدم

الفيفا يجري مشاورات مع مدربي المنتخبات حول مستقبل كرة القدم

«فيفا» يجري مشاورات مع مدربي المنتخب الوطني للرجال حول مستقبل كرة القدم

«فيفا» يجري مشاورات مع مدربي المنتخب الوطني للرجال حول مستقبل كرة القدم