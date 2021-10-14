متى نرتدي ملابس الشتاء ؟.. الأرصاد تجيب بالتفاصيل

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مع دخل النصف الثاني من شهر أكتوبر تشهد البلاد تقلبات في درجة الحرارة وحالة الطقس خاصة مع انتشار الهواء البارد في الجو خاصة في ساعات الليل وسقوط الأمطار في بعض الأماكن جعل عدد كبير من المواطنين، يسأل على مواقع التواصل الاجتماعي متي نرتدي الملابس الشتوية؟

وأكد الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات بالأرصاد الجوية، إن الفترة الحالية تشهد تذبذبا كبيرا في درجات الحرارة في كل المحافظات بين العظمى والصغرى، وقال مع تلك التقلبات في الطقس يفضل استبدال الملابس الصيفية بآخري شتوية خفيفة من خلال ارتداء قطعتين من الملابس بدلا قطعة واحدة خاصة في ساعات الليل.

وأضاف مدير عام التنبؤات في الأرصاد الجوية أن فصل الخريف مستمر حتى يوم 20 ديسمبر، على أن يبدأ فصل الشتاء من يوم 21 ديسمبر، وقال إن التقلبات الجوية واردة خلال فصل الخريف، الذي يعرف عنه انه فصل التقلبات الجوية السريعة، لكن معظم أيامه تشهد اعتدالًا في درجة الحرارة.

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فيما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الجمعة وقالت انها سوف تستمر في الارتفاع شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى بنسبة تتراوح بين 2 إلى 4 درجات مئوية خلال الأيام المقبلة على أن تنخفض بداية من يوم الأحد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها حالة الطقس ودرجة الحرارة، في بيان لها سقوط الأمطار متفاوتة إلى شديدة خلال شهر أكتوبر، على مناطق سواحل شمالية للبلاد، بسبب نشاط منخفضات البحر المتوسط.