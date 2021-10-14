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السياحة والآثار تشارك في فعاليات مؤتمر ومعرض TTG ريمني السياحي بإيطاليا

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السياحة والآثار تشارك في فعاليات مؤتمر ومعرض TTG ريمني السياحي بإيطاليا السياحة والآثار تشارك في فعاليات مؤتمر ومعرض TTG ريمني السياحي بإيطاليا

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تشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في فعاليات مؤتمر ومعرض TTG ريمني السياحي والمُنعقد حالياً في مدينه ريمني الإيطالية والذي بدأت فعالياته أمس وستستمر حتى 15 أكتوبر الجاري.

ويعد هذا المعرض من أهم المعارض السياحية الدولية في السوق السياحي الإيطالي، وتشارك فيه هذا العام بجناح مساحته 96 متر مربع.

وقد سافر وفد من الهيئة، وحضر حفل افتتاح المعرض الذي شارك فيه ما يقرب من 60 دولة تمثل أهم الأسواق السياحية العالمية، واستهل لقاءاته المهنية خلال المعرض بالاجتماع مع كبري منظمي الرحلات الإيطاليين لبحث سبل استعادة الحركة السياحية الوافدة من السوق الإيطالي لمصر.

وقد أكد منظمو الرحلات على أن هذا التوقيت هو الأنسب للبدء في العمل بشكل مكثف للترويج لمصر في السوق الإيطالي من خلال استخدام الأدوات الترويجية المختلفة، لافتاً إلى أهمية المقصد السياحي المصري بالنسبة للسائحين الإيطاليين حيث أنه سيكون في مقدمة المقاصد السياحية بالنسبة لهم خلال الفترة المقبلة، وأعرب وفد الهيئة عن تفاؤله الشديد بالموسم السياحي المقبل.

المصرى اليوم

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