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هارفارد أغني جامعة في العالم وقيمة أوقافها 53.2 مليار دولار

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هارفارد أغني جامعة في العالم وقيمة أوقافها 53.2 مليار دولار هارفارد أغني جامعة في العالم وقيمة أوقافها 53.2 مليار دولار

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قالت جامعة هارفارد الأمريكية، أغنى جامعة في العالم، اليوم الخميس إن أوقافها حققت ربحا بنسبة 34 في المئة وإن قيمتها قفزت إلى 53.2 مليار دولار في السنة المالية التي انتهت في يونيو.

وساعدت استثمارات الجامعة في الأسواق الخاصة والعامة في تحقيق الزيادة التي قال المسؤولون في الجامعة إنها تمثل سنة مالية «رائعة».

وقبل عام أعلنت هارفارد عن ربح نسبته 7.3 في المئة خلال السنة المالية التي انتهت في يونيو حزيران 2020 بعد شهور فقط من هبوط الأسواق بسبب جائحة .

وقال معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إن أوقافه حققت عائدا نسبته 56 في المئة في السنة المالية التي انتهت في يونيو حزيران لترتفع إلى 27.4 مليار دولار كما ذكرت جامعة براون الأمريكية أن أوقافها حققت ربحا نسبته 52 في المئة لترتفع إلى 5.9 مليار دولار.

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