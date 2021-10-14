رئيس حزب الكتائب اللبنانية: حزب الله يحاول تدمير السلطة القضائية

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اتهم سامي الجميل رئيس حزب الكتائب اللبنانية، اليوم الخميس، حزب الله بأنه يحاول تدمير السلطة القضائية في لبنان.

وقال الجميل في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، "إن حزب الله حاول أن يسلب كل شيء له علاقة بدولة لبنان، لقد ضغطوا لانتخاب حليفهم رئيسا للبنان، ثم سيطروا على البرلمان ثم على الحكومة".

وأضاف: "وهم الآن يحاولون تدمير السلطة القضائية هذه المؤسسة التي وقفت في وجه كل التهديدات التي يتعرض لها القاضي الذي يحاول القيام بوظيفته".

وتابع: "نظرا لأنه وجه الاتهام لبعض حلفائه، فقد قرر حزب الله إزالته، وأصبح الحل بالنسبة لهم هو التخلص من القاضي، ولذلك الوضع بالنسبة لنا هم يحاولون تدمير السلطة القضائية ووضع الجيش اللبناني في موقف صعب للغاية".

تأتي اتهامات الجميل بعد أن دعا مناصرون لـ "حزب الله" وحركة "أمل"، إلى تجمع أمام قصر العدل في بيروت، رفضا لما اعتبروه "تسييس التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت"، الذي وقع، في آب/أغسطس 2020.