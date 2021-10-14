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مصطفى بكري: هناك قوى معادية تريد عرقلة مسيرة الدولة المصرية ()

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مصطفى بكري: هناك قوى معادية تريد عرقلة مسيرة الدولة المصرية (فيديو) مصطفى بكري: هناك قوى معادية تريد عرقلة مسيرة الدولة المصرية ()

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قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مستهدفة في أمنها واستقرارها ومشروعاتها، مضيفا ندرك تماما هذا الاستهداف وأبعاده وأسبابه، ومنذ عصر محمد علي وجمال عبد الناصر كلما سعت هذه البلد إلى الوقوف على قدميها نفاجئ بكم من الأزمات تستهدف الوطن.

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري، خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، علينا أن نتذكر دائما أنه هناك قوى معادية لا تريد لمصر الوقوف على قدميها وتسعى إلى عرقلة أي تقدم.

وتابع مصطفى بكري أن ما يحدث في لبنان، وسد النهضة وليبيا وسوريا ليس وليد الصدفة، موضحا أن البلد المستهدف في المنطقة هي مصر لدورها المحوري وثقلها الذي يزعجهم.

وأردف مصطفى بكري أنه على الجميع الاصطفاف وراء الكيان الوطني، من أجل إحباط أي محاولات لإفشال الدولة، مضيفا أن الأصوات المعارضة من أجل مصلحة الوطن لا بد منها، لنسف مواطن الفساد لكن في إطار حب الوطن.

المصرى اليوم

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