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نسرين طافش بمهرجان الجونة: مسلسل «المداح» قدمني بشكل جديد للجمهور المصري

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نسرين طافش بمهرجان الجونة: مسلسل «المداح» قدمني بشكل جديد للجمهور المصري نسرين طافش بمهرجان الجونة: مسلسل «المداح» قدمني بشكل جديد للجمهور المصري

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حضرت الفنانة نسرين طافش، منذ قليل، مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، معبرة عن سعادتها بتواجدها بفعاليات الدورة الخامسة للمهرجان.

وقالت نسرين عن مشاركتها بمسلسل «المداح» خلال تواجدها بالمهرجان :«كانت فرصة كبيرة لتقديمي للجمهور المصري بشكل جديد، ومسلسل المداح يمثل شريحة كبيرة من البنات وبعد تحول الشخصية إلى امرأة قوية دي حاجة بتدي أي مراة قوة كبيرة والحمد لله النتيجة كانت كويسة جدا».

وسيشهد حفل الافتتاح تكريم الفنان أحمد السقا، ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته وإسهامه في رفع سقف مستوى أفلام الحركة «الأكشن» في . وقبل افتتاح المهرجان بيوم اندلع ماس كهربائى في أحد المحال التجارية القريبة من ساحة مسرح بلازا، التي كان مقررًا أن يُقام عليها حفلا الافتتاح والختام، وسرعان ما أدى الماس إلى اندلاع حريق محدود، تصاعدت ألسنة لهبه رويدًا بمرور الوقت، ووقف الجميع عاجزين عن إخماده.

المصرى اليوم

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