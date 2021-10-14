محافظ القاهرة يعقد ندوة تثقيفية بمناسبة ذكري نصر أكتوبر

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في إطار الاحتفال بالذكرى الثامنة والأربعين لحرب أكتوبر المجيدة عقدت محافظة القاهرة ندوة تثقيفية تحت عنوان " رجال صنعوا النصر " تحت رعاية وبحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وعدد من رجال القوات المسلحة والإعلاميين وأعضاء مجلس النواب وطلبة المدارس والجامعات

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة في كلمته أن حرب اكتوبر غيرت وجه الحياه على أرض مصر حيث أعادت لمصر عزتها وللعسكرية المصرية كبرياءها وشموخها حيث إنطلقت كتائب الجيش المصرى معلنة عن إنكسار جدار اليأس وبزوغ شعاع فجر جديد ترتفع فيه القامات الوطنية وتسمو فيه رايات الوطن عالية خفاقة تعلو الى عنان السماء ، مشيرا إلى أنه يكن من المتوقع قيام الجيش بشن عملية عسكرية شاملة يستعيد فيها الأرض المغتصبة ويحقق نصراً عسكرياً لا مثيل له فى التاريخ الحديث ، فالأوضاع على الأرض كانت تشير الى استحالة عبور قناة السويس وتحطيم خط بارليف المنيع الذى يعد من أقوى الخطوط الدفاعية العسكرية التى تم إنشاءها على مدار التاريخ لكن رجال جيش مصر لايعرفون كلمة مستحيل ، وما أن عبروا الضفة الشرقية للقناة الا وتهاوت النقاط الحصينة واحدة تلو الأخرى وتعالت صيحات النصر فى أرجاء سيناء وارتفعت الأعلام المصرية على أرضها المقدسة .

واضاف محافظ القاهرة أنه كان لجيشنا العظيم وإيمان رجاله بعقيدتهم القتالية الأثر الفعال فى حسم وتحقيق النصر المبين ، حيث قام جنود مصر البواسل بضربات قوية فى كافة ميادين القتال على مواقع العدو والعبور داخل القناة ، و كان هناك معارك بطولية أثناء تلك الحرب يتم تدريسها داخل المؤسسات والمعاهد العسكرية العالمية ، منها على سبيل المثال لا الحصر معركة لسان بور توفيق ومعركة المزرعة الصينية ومعركة تبة الشجرة ومعركة المنصورة الجوية .

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه لا يمكن لمصر أن تنسى الدور الوطنى الذى قامت به شقيقاتها من الدول العربية فقد كانت هناك ملحمة عربية شهد لها العالم أجمع ، حتى أقروا بأن هناك قوة عربية ، واذا توحدت كلمتهم أصبحوا قوة لا يمكن الاستهانة بها ، و كان النصر حليفنا فيها ، ثم بدأت مفاوضات دبلوماسية شاقة لإستعادة كامل الأرض ، و لعبت الدبلوماسية المصرية دوراً هائلاً تمكنت مصر من خلالها إستعادة نفوذها على كامل أرضها.

وأكد محافظ القاهرة أن القوات المسلحة لها دوراً كبيراً فى التنمية حيث انها أثبت دائماً أنها السند لشعب مصر العظيم فقد إنحاز الجيش للإرادة الوطنية خلال ثورة الثلاثين من يونيو 2013 معلناً أن الشرعية تستمد دائماً من الشعب واستطاعت القوات المسلحة استعادة مصر مرة أخرى من جماعة إرهابية كانت تعبث بمصر ، تتستر بعباءة الدين والدين منها براء ، ثم تمت انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة لتعيد لمصر مكانتها بقيادة وطنية مخلصة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى حمل على عاتقه مسئولية اعادة الأمن والإستقرار والتقدم لمصر بعد أن تخلصت من جماعة كانت تستهدف اسقاط الدولة المصرية والذى تم اقصاؤها من الحكم بقرار من الشعب سانده فيه جيشه العظيم ، فقدم أبطال القوات المسلحة المصرية القدوة والمثل فى التضحية بالروح والدم للحفاظ على وحدة الدولة المصرية .

ووجه محافظ القاهرة التحية لارواح الشهداء الأبرار الذين قدموا أرواحهم وما زالوا يقدمونها فداء للوطن ، هدفها أن تنعم مصرنا الحبيبة على مر الأزمان بالعزة والكرامة والأمن والإستقرار والتقدم والإزدهار.

واضاف محافظ القاهرة أنه إنطلاقاً من مبدأ يد تبنى ويد تحمل السلاح لم يقتصر دور المؤسسة العسكرية على محاربة الإرهاب فقط وإنما إمتد لإعادة بناء الوطن فكانت المشروعات القومية الكبرى التى تم إسنادها للقوات المسلحة المصرية فى كل بقعة من أرض مصر وقد كان لمحافظة القاهرة نصيب كبير فى هذه المشروعات التى قدمت هدية لشعب مصر العظيم الذى يستحق أن يكون فى مكانة تليق به وبحضارته الممتدة عبر الاف السنين والقوات المسلحةمستمره فى القيام بدورها المنوط به في حماية أمن مصر القومى وتحقيق التنمية الشاملة مستلهمة من روح أكتوبر نبراساً يضئ لنا الطريق .

وفى نهاية كلمته وجه محافظ القاهرة التحية والتقدير لأبطال النصر من أبطال أكتوبر ، كما كرم عدد من رجال القوات المسلحة.